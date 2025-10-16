ريحاب رضوان : ذهبية بطولة العالم بداية وهدفي ميدالية في بارالمبياد لوس انجلوس

أعربت البطلة الأولمبية ريحاب رضوان، لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي، عن سعادتها الكبيرة بالتتويج بالميدالية الذهبية في منافسات وزن 61 كجم ببطولة العالم المقامة في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًة أن الفوز بالميدالية الذهبية كان هدفها منذ انطلاق البطولة

وأضافت ريحاب في تصريحاتها عقب التتويج: إقامة البطولة في مصر كانت حافزا لجميع اللاعبين من اجل اسعاد الجماهير المصرية وتقديم كل ما في وسعنا من اجل رفع العلم المصري وهو ماتحقق بالفعل.



وقدمت ريحاب شكرها لجميع من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز وعلى رأسهم وزارة الشباب والرياضة



واختتمت بطل مصر حديثها قائلها: "طموحي في المرحلة المقبلة هو التركيز على ذهبية أولمبياد لوس أنجلوس، والعمل والاجتهاد أكثر من أجل تحقيق ميداليات جديدة باسم مصر، ليظل علم الوطن مرفوعًا في جميع البطولات العالمية".

يذكر أن مصر تشارك في البطولة بعدد 54 لاعبًا ولاعبة، بواقع 21 لاعبًا ولاعبة على مستوى الناشئين والناشئات، و33 لاعبًا ولاعبة على صعيد الكبار.

ونجحت البطلة البارالمبية ريحاب رضوان، لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي، في التتويج بالميدالية الذهبية بمنافسات وزن 61 كجم سيدات ببطولة العالم المقامة في العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من التاسع وحتى الثامن عشر من شهر أكتوبر الجاري، والتي تُقام لأول مرة في القارة الأفريقية.

وتمكنت ريحاب من رفع 131 كجم لتتوج بالمركز الأول متفوقة على النيجيرية إفيولوا ألاكي التي جاءت في المركز الثاني بعد رفعها 128 كجم، فيما حلت مواطنتها فرانكا أنيجبوجو في المركز الثالث بعد رفع 126 كجم