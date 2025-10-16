ويس براون يقارن بين فان دايك وريو فيرديناند.. ويكشف الأفضل من وجهة نظره

أدلى ويس براون، لاعب مانشستر يونايتد السابق، بتصريحات مثيرة للجدل قارن فيها بين قائد ليفربول الحالي فيرجيل فان دايك وأسطورة الشياطين الحمر ريو فيرديناند، مؤكدًا تفوق الأخير من وجهة نظره.

يُعد فان دايك أحد أبرز المدافعين في تاريخ ليفربول الحديث، بعدما قدّم مستويات استثنائية ساهمت في تتويج "الريدز" بعدة ألقاب، أبرزها لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، آخرهما في الموسم الماضي.

وتقديرًا لأدائه، جددت إدارة النادي عقد المدافع الهولندي حتى يونيو 2027، تأكيدًا على أهميته في مشروع الفريق المستقبلي.

وفي تصريحات لوسائل إعلام بريطانية نقلتها مقابلة مع موقع 10bet Casino، قال براون:"أفضل ريو فيرديناند على فيرجيل فان دايك بنسبة 100%. قد أكون متحيزًا بعض الشيء، لكن من شاهد ريو يدرك تمامًا أنه لاعب من طراز فريد."

وأوضح براون أن فيرديناند كان يتميز بقدرات فردية عالية جعلته من بين أبرز المدافعين في تاريخ الدوري الإنجليزي، مضيفًا:"ريو كان هادئًا بشكل لافت، لا يلجأ كثيرًا للانزلاق أو التدخلات العنيفة داخل منطقة الجزاء، لأنه كان يقرأ المباراة بدقة ويتمتع بسرعة استثنائية. دائمًا ما كان في المكان المناسب في الوقت المناسب، وقد تُوج بالعديد من الألقاب التي تؤكد قيمته في مانشستر يونايتد."

يُذكر أن ريو فيرديناند يُعتبر من أساطير مانشستر يونايتد، إذ حقق مع الفريق عدة بطولات محلية وقارية، وشكّل ثنائيًا دفاعيًا لا يُنسى مع الصربي نيمانيا فيديتش، ليصبح أحد أعمدة الجيل الذهبي للشياطين الحمر تحت قيادة المدرب السير أليكس فيرجسون.