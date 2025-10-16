فيريرا يفتح ملف الرواتب المتأخرة ويكشف تأثيرها على تركيز اللاعبين

تطرق البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك في المؤتمر الصحفي إلى الأزمة المالية التي يواجهها النادي، مشيرًا إلى أن تأخر صرف الرواتب يشكل عقبة كبيرة تؤثر على تركيز اللاعبين خلال التدريبات والمباريات.



وقال فيريرا: "الجميع يعلم الظروف المالية التي نمر بها، وهذا يشغل بال اللاعبين والجهاز الفني والعمال، ومن أصعب التحديات التي تواجهنا حاليًا".



وأضاف أنه طلب من اللاعبين الشباب الذين يحتاجون إلى دعم مالي أن يتواصلوا معه مباشرة، مؤكدًا أن النادي صرف مؤخرًا دفعة من المستحقات، في محاولة للتخفيف من الأزمة وتأمين الاستقرار النفسي للاعبين.