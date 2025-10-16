بعد تدريب 5549 شابا.. فن إدارة الحياة يستعد لتجهز مقرات جديدة بمحافظات الجمهورية

عقد الدكتور أشرف صبحي اجتماع تنسيقي مع مسؤلي مكتب فن ادارة الحياة التابع لوزارة الشباب والرياضة وذلك للاطلاع علي كافة التفاصيل الخاصة بأنشطة المكتب خلال الفترات الماضية والتي اشتملت علي الانتهاء من تدريب عدد ٥٥٤٩ متدربا تم تأهيلهم من خلال مكتب فن ادارة الحياة خلال الثلاث شهور الماضية .

واطلع وزير الشباب والرياضة علي كافة الخطوات والتفاصيل الخاصة بشروع مكتب فن الحياة في تنفيذ برنامج مدربين مهارات الحياة "life coach” .

وأوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن هدفنا الأكبر هو مساعدة الكثير من ابنائنا من الشباب المصري وبمختلف الأعمار السنية في تعريفهم بكيفية التغلب علي ضغوطات الحياة ومواجهة ما يتعرضون له من مشاكل علي مستوي حياتهم الشخصية ، وذلك من خلال عقد العديد من الدورات التدريبية التي يتم عقدها من خلال برنامج " اعرف نفسك " والذي لاقي رواجاً كبيراً خلال الاونه الاخيرة بين كثير من المواطنين المنضمين للبرنامج وعلي مستوي مختلف الأعمار السنية.

كما أوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة لتحقيق المزيد من الاستفادة لأكبر قدر من المواطنين فقد بدأنا في تجهيز مقرات جديدة للمكتب بمختلف محافظات الجمهورية لنشر الفكرة وتحقيق الاستفادة للعديد من المواطنين من خلال البرامج المكثفة التي يقدمها مكتب فن ادارة الحياة .