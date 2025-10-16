فيريرا: المؤتمرات الصحفية لنقل الحقائق وليس للتعبير عن الآراء الشخصية

أكد يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن المؤتمرات الصحفية التي تعقد عقب المباريات ليست منصة للتعبير عن آراء شخصية للصحفيين، بل هدفها مناقشة مجريات المباريات بشكل موضوعي.



وأوضح المدير الفني أن التعامل مع الإعلام يجب أن يكون مبنيًا على الصراحة والشفافية، مشيرًا إلى أنه لا يتردد في الاعتراف بالأخطاء، مثلما فعل عقب مباراة وادي دجلة عندما قال إن الفريق لم يكن يستحق أي نقطة.



وشدد فيريرا على أن الأداء الإعلامي يتأرجح بين الإشادة والانتقاد، لكنه يؤمن بأن الفريق لا يستحق الوصف السلبي أحيانًا، مشيرًا إلى أنهم سيبذلون أقصى الجهود خلال الفترة المقبلة لتحسين النتائج.