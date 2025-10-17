مصر الأرخص في بنزين 95 بين الدول المستوردة والمنتجة للوقود

أظهرت مقارنة دولية حديثة، أن مصر جاءت ضمن أرخص الدول في أسعار بنزين 95، حيث بلغ سعر لتر البنزين 19 جنيهًا (0.39 دولار)، وهو مستوى يقل كثيرًا عن أسعار معظم الدول الإفريقية والعربية والأوروبية.

وفيما يلي قائمة أسعار بنزين 95 في الدول المذكورة بالمقارنة بمصر :



مصر: 19.00 جنيهًا (0.39 دولار)

أثيوبيا: 40.35 جنيهًا (0.83 دولار)

أوغندا: 69.31 جنيهًا (1.43 دولار)

السنغال: 84.68 جنيهًا (1.75 دولار)

الكاميرون: 71.73 جنيهًا (1.48 دولار)

بوركينا فاسو: 72.70 جنيهًا (1.50 دولار)

نيجيريا: 29.54 جنيهًا (0.61 دولار)

المغرب: 67.56 جنيهًا (1.39 دولار)

الأردن: 73.87 جنيهًا (1.52 دولار)

قطر: 27.31 جنيهًا (0.56 دولار)

السعودية: 30.12 جنيهًا (0.62 دولار)

الإمارات: 35.11 جنيهًا (0.72 دولار)

العراق: 31.48 جنيهًا (0.65 دولار)

هولندا: 108.74 جنيهًا (2.24 دولار)

سعر البنزين فى اليونان

اليونان: 98.02 جنيهًا (2.02 دولار)

إيطاليا: 95.88 جنيهًا (1.98 دولار)

فرنسا: 94.58 جنيهًا (1.95 دولار)

قبرص: 76.10 جنيهًا (1.57 دولار)

مصر الاقل سعرا فى البنزين 95



وتوضح البيانات أن مصر تتصدر الدول الأقل سعرًا في بنزين 95، تليها نيجيريا وقطر والسعودية والعراق، بينما جاءت هولندا واليونان وإيطاليا وفرنسا في مقدمة الدول الأغلى عالميًا.