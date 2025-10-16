وزيرا خارجية مصر وبريطانيا يؤكدان ضرورة تنفيذ المرحلة الأولى لاتفاق غزة

جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسيدة "إيفيت كوبر" وزيرة خارجية المملكة المتحدة، وذلك يوم الخميس ١٦ أكتوبر لتناول المستجدات المرتبطة بالقضية الفلسطينية وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين استعرضا نتائج قمة شرم الشيخ للسلام والتي شهدت التوقيع على اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، حيث أشادت وزيرة الخارجية البريطانية بالدور القيادي الذي اضطلعت به مصر للتوصل إلى اتفاق إنهاء الحرب، مشيرة إلى اعتزاز رئيس الوزراء البريطاني بالمشاركة في أعمال القمة التاريخية وتقديره للدور القيادي لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي أدى إلى نجاح تلك القمة وبدء مسار جديد لدعم الاستقرار في المنطقة.

كما بحث الوزيران أهمية التنفيذ الكامل للمرحلة الاولى من اتفاق إنهاء الحرب في غزة، حيث أكد الوزير عبد العاطى ضرورة أن يحترم طرفى النزاع كافة التزاماتهما، مؤكدا أهمية البدء في المرحلة الثانية من الاتفاق في إطار الأهمية البالغة للتنفيذ الأمين لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأكد الوزير عبد العاطي في هذا السياق على الأهمية البالغة لنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بكميات تتناسب مع احتياجات القطاع المُلحة. وفيما يتعلق بقوة دعم الاستقرار المقترحة والمنصوص عليها في خطة السلام، أكد وزير الخارجية ضرورة إصدار قرار من مجلس الأمن يتناول ولاية وصلاحيات قوة دعم الاستقرار، وبالتنسيق الكامل مع الجانب الفلسطيني، مشدداً على أهمية دور المملكة المتحدة والدول دائمة العضوية بمجلس الأمن في هذا الشأن.

وفيما يتعلق بالمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار الذي تعتزم مصر استضافته خلال شهر نوفمبر بالتعاون مع الشركاء الدوليين، بحث الوزيران المشاركة البريطانية خلال المؤتمر، حيث اعرب وزير الخارجية عن التطلع لمشاركة بريطانيا كأحد الدول الرئيسية المشاركة والراعية لهذا المؤتمر الهام.

على صعيد آخر، بحث الوزيران سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، والترتيبات الخاصة بتبادل الزيارات على أعلى مستوى، والارتقاء بالعلاقات وصولاً إلى الشراكة الاستراتيجية، فضلا عن أهمية عقد مؤتمر مصرى - بريطانى رفيع المستوى للاستثمار، بما يُحقق مصالح البلدين، ويسهم في التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى بين البلدين.