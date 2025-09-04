زيلينسكي: اللقاء مع بوتين ضرورة ويجب أن ينتهي بوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده مستعدة لعقد مفاوضات على مستوى القادة وبأي صيغة.

وخلال مؤتمر صحفي في باريس، أوضح زيلينسكي: “الاجتماع مع بوتين أمر ضروري، وليس مسألة رغبة. نحن ندعم عقده بأي صيغة، ثلاثية أو ثنائية”- وذلك وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم الخميس

وأكد الرئيس الأوكراني أن أي لقاء على هذا المستوى يجب أن يخرج بنتيجة ملموسة، “ويُفضل أن تكون نهاية للحرب”.

واجتمعت حوالي 30 دولة غربية اليوم في باريس مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمناقشة إطار عام لضمانات أمنية محتملة لأوكرانيا في حال تم التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا. وصرّح زيلينسكي بأن “هناك إطارًا أساسيًا” لهذه الضمانات، وأفاد بأن 26 دولة أبدت استعدادها للمساهمة، بينما يتم الآن وضع تفاصيل واضحة لكل دولة حول طبيعة مساهمتها، من دون الكشف عن عدد القوات أو طبيعتها بعد