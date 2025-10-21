أخبار أسوان.. إزالة للتعديات ومتابعة للأسعار واستعدادات بأبوسمبل لتعامد الشمس

شهدت محافظة اسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاثنين الموافق : 20/10/2025 أحداث متنوعة .

فضمن فعاليات النسخة الخامسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين ، قام الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ، واللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بزيارة مركز الدكتور مجدى يعقوب لجراحات وأبحاث القلب برفقة سلمى ماليكا نائب رئيس المفوضية الأفريقية ، فضلاً عن وزراء خارجية دول الصومال وبوركينا فاسو ومالى ، ووزير الداخلية بدولة روندا والوفود المشاركة بالمنتدى.

وزير الخارجية ومحافظ أسوان يزوران مركز مجدى يعقوب لجراحات القلب

قام اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، يرافقه الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية بزيارة ميدانية إلى مركز أورام أسوان ، والمدرج ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل التى تم التشغيل الرسمى لها فى يوليو الماضى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ووفقاً لموافقة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وتم متابعة مستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين .



محافظ أسوان ورئيس هيئة الرعاية الصحية يتفقدان مركز الأورام ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.. شاهد

شدد اللواء دكتور إسماعيل محافظ أسوان على ضرورة تشديد الرقابة التموينية من خلال تنظيم الحملات المفاجئة على الأسواق والمخابز وكافة الأنشطة التجارية للتأكد من عدم المغالاة فى أسعار السلع الأساسية والإستهلاكية عقب تحريك أسعار المنتجات البترولية ، فضلاً عن الإطمئنان على سلامة وصلاحية المواد الغذائية وتوافرها بالكميات المناسبة ، فضلاً عن المرور على محطات الوقود للوقوف على توافر المواد البترولية من البنزين والسولار وبيعها لجمهور المواطنين بالأسعار المحددة .



محافظ أسوان: لا تهاون مع المتلاعبين بالأسعار

أحداث متنوعة

بناءاً على تعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، حيث تم إزالة 228 حالة تعدى بمساحة وصلت إلى 79 ألف و 930 م2 حتى الآن ، والتى تنوعت ما بين إزالات خاصة بالتقنين ضمن المنومة الإلكترونية ، وتعديات على أراضى الدولة خارج المنظومة ، وحالات تعدى تم إزالتها خارج المستهدف ، وحالات تعدى تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية .

إزالة 228 حالة تعد على أراض أملاك الدولة بأسوان

تستعد منطقة آثار أبو سمبل بأسوان لاستقبال ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل، صباح يوم الأربعاء 22 أكتوبر، وهو حدث فريد يتوافد عليه الآلاف من السياح العرب والأجانب.



حدث فريد يتوافد السياح من أجله.. آثار أبو سمبل تستعد لاستقبال ظاهرة تعامد الشمس

نجحت جمعية الأورمان عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، فى دعم زواج عدد (1089) فتاة يتيمة بقرى ومراكز محافظة أسوان، وذلك منذ بداية العمل إلى الآن، تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعى بمحافظة أسوان، وضمن مبادرة “أكفل واستر وجوز”.



ضمن مبادرة "أكفل واستر وجوز".. الأرومان تدعم زواج 1089 فتاة يتيمة بأسوان