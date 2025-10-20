إزالة 228 حالة تعد على أراض أملاك الدولة بأسوان

تواصل الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن بمحافظة أسوان جهودها لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ضمن فعاليات المرحلة الثالثة من الموجه الـ 27 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وفى ظل متابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض.

وبناءاً على تعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، حيث تم إزالة 228 حالة تعدى بمساحة وصلت إلى 79 ألف و 930 م2 حتى الآن ، والتى تنوعت ما بين إزالات خاصة بالتقنين ضمن المنومة الإلكترونية ، وتعديات على أراضى الدولة خارج المنظومة ، وحالات تعدى تم إزالتها خارج المستهدف ، وحالات تعدى تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية .

وفى هذا الإطار فقد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة طه حسين بإزالة 23 حالة تعدى بمساحة 5171 م2 داخل قرى الكفوروالعباسية والمنشية والحرية وسلوا والكاجوج ، وذلك وسط مشاركة للأجهزة الأمنية ، ونواب رئيس المدينة ، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين .

إزالة التعديات

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامب بإزالة حالتى تعدى بمساحة 470 م2 بقرية الرمادى قبلى ، بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة سيد سعدى بإزالة حالة تعدى فى المهد بمساحة 3 ألاف م2 بقرية الجعافرة .

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمدينة الرديسية بقيادة علاء الدين ممدوح بالإزالة الفورية لـ 3 حالات تعدى بمساحة 1000 م2 .

كما قامت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية بقيادة أشرف فكرى بإزالة 7 حالات تعدى بمساحة 3600 م2 ، وتم إتخاذ اللازم حيال المخالفين .

فيما قام اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، يرافقه الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية بزيارة ميدانية إلى مركز أورام أسوان.