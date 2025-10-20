قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيش الاحتلال: الصليب الأحمر في طريقه لاستلام جثمان رهينة من قطاع غزة
الاحتلال الإسرائيلي يبدأ في تحديد الخط الأصفر في قطاع غزة | شاهد
بكاء فوق الرماد.. الشاعرة الفلسطينية ميس عبد الهادي تروي مأساتها في حرب غزة
حدث فريد يتوافد السياح من أجله.. آثار أبو سمبل تستعد لاستقبال ظاهرة تعامد الشمس
الوحدة الإماراتي يهزم الدحيل القطري 3 - 1 في دوري أبطال آسيا للنخبة
المتحف المصري الكبير يفتح أبوابه في 1 نوفمبر.. رمز وطني يجسد هوية أمة
موجة صيفية أخيرة والعظمى تصل 38.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا
عصابة منظمة| عالم آثار يكشف لـ صدى البلد كواليس سرقة اللوفر: استغلت أعمال بناء محيطة.. واستخدمت أدوات دقيقة
متحدث الوزراء: شراكة مع القطاع الخاص لتحويل بعض مباني وسط البلد إلى فنادق
دوري أبطال أوروبا| مرموش يعود لقائمة مانشستر سيتي استعدادًا لـ فياريال
حماس: إسرائيل لديها سياسة ثابتة في استمرار خرق اتفاق وقف إطلاق النار
اتحاد السلة يعلن مواعيد دور الـ 16 لـ دوري المرتبط
محافظات

إزالة 228 حالة تعد على أراض أملاك الدولة بأسوان

إزالة التعديات بأسوان
إزالة التعديات بأسوان
محمد عبد الفتاح

تواصل الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن بمحافظة أسوان جهودها لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ضمن فعاليات المرحلة الثالثة من الموجه الـ 27 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وفى ظل متابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض.

وبناءاً على تعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، حيث تم إزالة 228 حالة تعدى بمساحة وصلت إلى 79 ألف و 930 م2 حتى الآن ، والتى تنوعت ما بين إزالات خاصة بالتقنين ضمن المنومة الإلكترونية ، وتعديات على أراضى الدولة خارج المنظومة ، وحالات تعدى تم إزالتها خارج المستهدف ، وحالات تعدى تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية .

وفى هذا الإطار فقد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة طه حسين بإزالة 23 حالة تعدى بمساحة 5171 م2 داخل قرى الكفوروالعباسية والمنشية والحرية وسلوا والكاجوج ، وذلك وسط مشاركة للأجهزة الأمنية ، ونواب رئيس المدينة ، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين .

إزالة التعديات

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامب بإزالة حالتى تعدى بمساحة 470 م2 بقرية الرمادى قبلى ، بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة سيد سعدى بإزالة حالة تعدى فى المهد بمساحة  3 ألاف م2 بقرية الجعافرة .

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمدينة الرديسية بقيادة علاء الدين ممدوح بالإزالة الفورية لـ 3 حالات تعدى بمساحة 1000 م2 .

كما قامت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية بقيادة أشرف فكرى بإزالة 7 حالات تعدى بمساحة 3600 م2  ، وتم إتخاذ اللازم حيال المخالفين .

فيما قام اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، يرافقه الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية بزيارة ميدانية إلى مركز أورام أسوان.

المتهم

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007

خصم 6 نقاط| بيراميدز يواجه عقوبات صارمة بعد إلغاء مباراة الأهلي

سعر الذهب الانسعر الذهب الان

مؤشر للانخفاض| سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

تقنية شيري الفائقة الهجينة

اختتام اختبار التحمل ‏العالمي لتقنية شيري الفائقة الهجينة (‏CSH‏)

هاتف أوبو Find X9s

يجمع بين الحجم الصغير والبطارية العملاقة ..أوبو تغزو الأسواق بهاتف Find X9s

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| إليك أفضل ساعة ذكية في الأسواق.. وأبل تؤجل إطلاق هاتف iPhone Fold

أجمد عربيات وموتوسيكلات.. احتفال فريق Commanders MC بالذكرى الـ 9 للتأسيس

فريق Commanders MC
فريق Commanders MC
فريق Commanders MC

لو عايز تاخد صور حلوة كلمهم.. أبراج بتعرف تاخد اللقطة الحلوة

التصوير
التصوير
التصوير

أقل من 200 ألف جنيه.. سعر تويوتا كورولا مستعملة في ‏مصر

تويوتا كورولا مستعملة
تويوتا كورولا مستعملة
تويوتا كورولا مستعملة

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات البحرية لحماية السواحل المصرية

اللواء بحري أح محمود فوزي قائد القوات البحرية
اللواء بحري أح محمود فوزي قائد القوات البحرية
اللواء بحري أح محمود فوزي قائد القوات البحرية

أسعار فساتين فنانات الجونة

إطلالات لافتة وأسعار فاخرة في مهرجان الجونة السينمائي 2025

طفل الصاروخ الكهربائي

تحليل DNA للمتهم بقتل زميله بالصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية

كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مكنون النفس

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

