بحث سبل التعاون بين جامعتي أسوان والسادات في مختلف المجالات العلمية والبحثية والطبية

قامت جامعة أسوان ببحث سبل التعاون مشترك مع جامعة السادات، وذلك خلال زيارة رسمية قام بها الدكتور أحمد إبراهيم عزب، رئيس جامعة السادات، إلى جامعة أسوان بمقرها في الحرم الجامعي بمكتب رئيس جامعة أسوان بصحارى وذلك في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعات المصرية.

كما بحث الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان،سبل التعاون من خلال مذكرة تفاهم بين الجانبين ،وذلك بحضور عدد من القيادات الجامعية، في مقدمتهم الدكتور عادل مكي، عميد كلية علوم الرياضة بجامعة أسوان، والدكتور رفعت عبد اللطيف، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حاتم حسني، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من الجانبين.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، أن بحث سبل التعاون المشترك، ويأتي ذلك في إطار حرص الجامعة على مد جسور التعاون العلمي والبحثي مع الجامعات المصرية.

وأضاف "نصرت" ان الشراكة بين الجامعتين تمثل خطوة مهمة نحو تطوير البرامج الأكاديمية والبحث العلمي، وفتح آفاق جديدة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس على حد سواء تبادل الخبرات العلمية،والاكاديمية والتدربية وإقامة الفاعليات الرياضية المشتركة في مختلف الألعاب بين الجامعتين.

أنشطة جامعية

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد إبراهيم عزب، رئيس جامعة السادات، عن سعادته بالتعاون المشترك، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعد نموذجا للتكامل بين مؤسسات التعليم العالي في مصر.كما اننا نؤمن بأهمية تبادل الخبرات وتطوير البرامج الأكاديمية في تخصص علوم الرياضة، ونتطلع إلى مزيد من التعاون البناء مع جامعة السادات أسوان في مجالات التدريب والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

في السياق ذاته، رحب الدكتور عادل مكي، عميد كلية علوم الرياضة بجامعة أسوان، بتوقيع البروتوكول، معتبرًا إياه خطوة استراتيجية لدعم الكلية أكاديمياً وبحثيًا.والعمل علي تعزيز قدراتنا من خلال التعاون مع كليات مماثلة في الجامعات المصرية، ونتطلع إلى تنفيذ مشروعات مشتركة تخدم الطلاب والمجتمع المحلي.

يذكر أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تبادل الخبرات الأكاديمية، وتنظيم الأنشطة الطلابية المشتركة، والتعاون في مجالات البحث العلمي، بما يسهم في رفع كفاءة الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل.