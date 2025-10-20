قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسوان: لا تهاون مع المتلاعبين بالأسعار

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

شدد اللواء دكتور إسماعيل محافظ أسوان على ضرورة تشديد الرقابة التموينية من خلال تنظيم الحملات المفاجئة على الأسواق والمخابز وكافة الأنشطة التجارية للتأكد من عدم المغالاة فى أسعار السلع الأساسية والإستهلاكية عقب تحريك أسعار المنتجات البترولية ، فضلاً عن الإطمئنان على سلامة وصلاحية المواد الغذائية وتوافرها بالكميات المناسبة ، فضلاً عن المرور على محطات الوقود للوقوف على توافر المواد البترولية من البنزين والسولار وبيعها لجمهور المواطنين بالأسعار المحددة .

ووجه المحافظ إلى ضرورة إلزام أصحاب المنشآت التجارية المختلفة بالأسعار المقررة ، وعدم التجاوز فيها حيث أنه لن يتم السماح بإستغلال أى مواطن ، وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين .

ومن جانبه أوضح المهندس محمد أبو الحسن بأنه بناءاً على تعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فقد قامت اللجان المختلفة بالمديرية والإدارات الفرعية المكلفة بالرقابة على المخابز بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن بالمرور الميدانى ، وتنفيذ العديد من الحملات التفتيشية حيث أسفرت الجهود عن تحرير 130 محضر متنوع .

جهود تموينية 

تضمن 95 مخالفة متنوعة ضد المخابز البلدية شملت توقف عن الإنتاج رغم وجود رصيد وعدم وجود قائمة أسعار ، وعدم النظافة العامة ، وإنتاج خبز ناقص الوزن ، وتصرف فى كميات من الدقيق ، وخبز غير مطابق للمواصفات ، وإثبات مبيعات وهمية ، وعدم وجود سجل زيارات.

ولفت إلى أنه فى مجال الأسواق تم تحرير 35  محضر جنح ضد مخالفين منها محاضر عدم إعلان عن الاسعار ، ومحاضر إدارة منشأه بدون ترخيص ، وعدم حمل شهادة صحية ، وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ، ومحاضر لمواد بترولية وبوتاجاز وتجميع دقيق من المستودعات ، وتجميع بطاقات تموينية ، وتم إتخاذ اللازم حيال هذه المضبوطات ومصادرتها بالشكل المطلوب .

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة طه حسين بالمرور على مصنع تعبئة أسطوانات البوتاجاز بقرية سلوا قبلى ، وتم الإطمئنان على توافر الأسطوانات بكميات تصل إلى 16 ألف أسطوانة ، كما تم المرور على محطات الوقود ، والتأكد من توفر المواد البترولية بها .

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة سيد سعدى بتنظيم حملة مكبرة إستهدفت المرور على المخابز البلدية والأسواق ، وم تحرير 18 محضر لمخالفات متنوعة .

بينما قامت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بقيادة عادل مرغنى بالمرور على الأسواق المختلفة بالمدينة بمشاركة ومعاونة ممثلى مديريات التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة ، فضلاً عن المرور على محلات الجزارة وبيع الدواجن والمخاز والبقالة والسوبر ماركت ، وتم الإطمئنان على توافر السلع وبيعها بالأسعار المقررة ، فيما تم تحرير 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية ، وعدم مطابقة للمواصفات والجودة المطلوبة .

