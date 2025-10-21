هيئة الاستعلامات تشكر الرئيس السيسي على دعمه.. وتؤكد: ننقل صورة إيجابية عن مصر

وجه رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعمه المستمر لدور الهيئة كمؤسسة وطنية للقيام بمهامها الإعلامية في الداخل والخارج، وإصداره مؤخراً قراره بتشكيل مجلس إدارة الهيئة.



وأكد مجلس الإدارة في اجتماعة الأول برئاسة الكاتب الصحفي ضياء رشوان تقديره للجهود التي تقوم بها الهيئة لنقل صورة إيجابية عن مصر إلى الرأي العام الدولي والرد على الدعاية المضادة والمضللة وتصحيح المغالطات التي تثار في هذا الشأن، فضلاً عن دور الهيئة كمركز معلومات يمد جهات الدولة بكل ما ينشر عنها في الخارج، وكذلك إطلاق مواقع وتطبيقات الكترونية بالعديد من اللغات لشرح الحقائق عن مصر وسياساتها ومواقفها إلى العالم، إضافة إلى دور الهيئة في مجال التوعية المجتمعية عبر مراكز الإعلام الداخلي التابعة لها.

قدم الكاتب الصحفي ضياء رشوان عرضاً شاملاً لأعضاء المجلس عن نشاط الهيئة ومهامها وإصداراتها، والبيانات المتعلقة بإدارات الهيئة والعاملين بها مشيراً إلى أن تشكيل مجلس الإدارة قد أثرى الهيئة بنخبة من أبرز المتخصصين في مجال عمل الهيئة الذين اشتمل قرار السيد رئيس الجمهورية على تعيينهم في مجلس الإدارة.

عُقد الاجتماع بمقر الهيئة بمدينة نصر برئاسة الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس المجلس، بحضور أعضاء المجلس وهم: الدكتورة ثريا البدوي، والدكتور محمد فايز فرحات، و نيفين عمر،ومحمد عبد الحميد فهمي وعبد المعطي أبو زيد.