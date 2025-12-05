قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

بيطري الشرقية يكشف تفاصيل جديدة عن تماسيح الزوامل

محمد البدوي

كشف الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، التفاصيل الكاملة لواقعة ظهور تمساح داخل أحد المصارف المائية بقرية الزوامل التابعة لمركز بلبيس، موضحًا أن غرفة العمليات بالمحافظة تلقت منذ يومين عدة بلاغات من الأهالي تفيد برصد تمساح صغير يظهر ويلتقط أنفاسه على ضفة المصرف ثم يعاود النزول للمياه.


أضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، على الفور، وجهت محافظة الشرقية بتشكيل لجنة طوارئ مشتركة ضمت فرق الطب البيطري، ومجلس مدينة مشتول السوق، وشرطة البيئة والمسطحات، ومديريات البيئة والري والصرف، حيث انتقلت جميعها إلى موقع البلاغ، وتمركزت بالمكان منذ ساعات الصباح الأولى ولم تغادره حتى الآن.


وأشار بشار إلى أن أعضاء اللجنة لاحظوا وجود أكثر من تمساح داخل المجرى المائي، وليس واحدًا فقط، مؤكدًا أن جميعها صغيرة الحجم ولا تمثل خطرًا مباشرًا على الأهالي، خاصة أن التماسيح بطبيعتها "خوافة" وتهرب فور سماع أي حركة أو ضوضاء.

 اتساع المصرف وعمقه

وفيما يتعلق بعملية الإمساك بها، أوضح مدير الطب البيطري أن العملية معقدة بسبب اتساع المصرف وعمقه، ما يسمح للتماسيح بالاختباء بسهولة عند الاقتراب منها ولذلك تم التواصل مع المتخصصين في إدارة المحميات الطبيعية بوزارة البيئة، لما لديهم من أدوات وخبرات في التعامل مع الكائنات البرية، على أن تصل فرقهم إلى الموقع خلال ساعات، بالتنسيق مع الإدارة المركزية لحماية الحيوان والحياة البرية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية.


وأضاف بشار أن اللجنة قامت بتركيب شبك بين كوبريين داخل نطاق ظهور التماسيح لحصرها في نطاق محدد ومنعها من الانتقال إلى مناطق أبعد، مما يسهل مهمة فرق الإمساك فور وصول التجهيزات المناسبة.


وطمأن مدير الطب البيطري المواطنين بأن الوضع تحت السيطرة بالكامل، وأن جميع اللجان في الموقع تفرض رقابة دقيقة على المجرى المائي، مشددًا على ضرورة ابتعاد الأهالي عن منطقة المصرف وعدم النزول للمياه تحت أي ظرف، لأن التعامل مع التماسيح الصغيرة منها يحتاج مختصين فقط.


وأكد أن التمساح الذي ظهر في الصور ويصل طوله إلى نحو متر ونصف يُعتبر صغيرًا في عالم التماسيح، ولا يستطيع افتراس البشر، لكنه قد يُسبب إصابات إذا حاول أحد الاقتراب منه أو التعامل معه بشكل مباشر.
 

الطب البيطري حماية الحيوان الحياة البرية الهيئة العامة للخدمات البيطرية المحميات الطبيعية

