سفير مصر في باماكو يؤكد الأولوية التي توليها القاهرة لمساعدة مالي في تحقيق الأمن والاستقرار

أكد السفير محمد الجمَّال سفير مصر في باماكو ، خلال لقائه مع داوود علي محمدين وزير الأمن والحماية المدنية في مالي، على الأولوية التي توليها القاهرة لمساعدة مالي في تحقيق الأمن والاستقرار، وتعزيز القدرات الشرطية المالية، بغية مكافحة الإرهاب في المنطقة، ومواجهة كافة التحديات الراهنة.



ويأتي اللقاء في إطار الترتيبات الجارية لزيارة وزير الأمن والحماية المدنية المالي إلى مصر خلال شهر نوفمبر القادم، تلبية للدعوة التي تلقاها من وزير الداخلية المصري، وذلك بهدف التباحث حول أوجه التعاون الثنائي بين الدولتين في المجال الأمني.



ومن جانبه، عبَّر الوزير المالي عن عميق تقديره للدعم الذي تقدمه مصر باستمرار لدولة مالي، مسلطاً الضوء على أهمية المنح التدريبية التي تقدمها مصر في مجالات بناء القدرات الأمنية وعناصر إنفاذ القانون، وكذلك الفرص الدراسية المتاحة للكوادر المالية بأكاديمية الشرطة المصرية، مُشيداً بالتجربة المصرية الرائدة في مكافحة الإرهاب، والقضاء على الجريمة المنظمة.

وأبدى الوزير المالي تطلعه لتطوير التعاون مع مصر والاستفادة من الخبرات المصرية في هذا الصدد.

