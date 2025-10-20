ضمن مبادرة "أكفل واستر وجوز".. الأرومان تدعم زواج 1089 فتاة يتيمة بأسوان

نجحت جمعية الأورمان عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، فى دعم زواج عدد (1089) فتاة يتيمة بقرى ومراكز محافظة أسوان، وذلك منذ بداية العمل إلى الآن، تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعى بمحافظة أسوان، وضمن مبادرة “أكفل واستر وجوز”.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة بدعم الأسر الأولى بالرعاية، وتحت رعاية دكتورة مايا مرسي وزير التضامن الاجتماعي، واللواء الدكتور اسماعيل كمال، محافظ أسوان، وإشراف ومتابعة محمد يوسف، وكيل وزارة تضامن أسوان.

وأكد محمد يوسف مدير عام التضامن بأسوان على الجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدنى التى تسهم دائمًا فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.

وأوضح أن كل هذه الجهود تأتي متواكبة مع ما تقدمه مبادرة "أكفل واستر وجوز" من خدمات إنسانية جليلة لأبناء المجتمع المصرى، وتقديم كل أوجه الرعاية المختلفة بالتعاون مع المجتمع المدنى الذى أثبت أنه الركيزة الأساسية للتنمية والنماء.

أكفل واستر وجوز

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن المبادرة الانسانية "أكفل واستر وجوز" جاءت بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى انحاء المحافظة لاستهداف دعم زواج الفتيات اليتيمات، وذلك من خلال تحفيز وفتح أفق جديدة للمتبرعين لاستثمار تبرعاتهم بالشكل الأفضل وانها قائمة على مبدا المساهمه والتكافل الاجتماعى من خلال تسخير التبرعات لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.

تجدر الإشارة إلى أن جمعية الأورمان منذ اطلاقها لمشروع دعم زواج الفتيات اليتيمات ساهمت فى زواج عدد (20,231) فتاة يتيمة بجميع محافظات الجمهورية المختلفة، ويتم اختيار الفتيات وفق عدة اشتراطات أهمها ان يكون تم عقد قرانها ووفاة عائلها وعدم مقدرتها الاقتصادية من واقع بحث ميدانى تجريه الأورمان لها.