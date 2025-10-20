محافظ أسوان ورئيس هيئة الرعاية الصحية يتفقدان مركز الأورام ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.. شاهد

قام اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، يرافقه الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية بزيارة ميدانية إلى مركز أورام أسوان ، والمدرج ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل التى تم التشغيل الرسمى لها فى يوليو الماضى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ووفقاً لموافقة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وتم متابعة مستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين .

ويأتى ذلك فى إطار الإهتمام المتواصل بتحسين المنظومة الصحية وتخفيف المعاناة عن المرضى .

وحضر الزيارة الدكتور محمد نشآت رئيس أقليم الصعيد بالهيئة ، والدكتور محمد عبد الهادى مدير فرع الهيئة بأسوان ، والدكتور أحمد حسن نائب مدير الفرع ، والدكتور محمد الطلى مدير المركز .

وخلال الزيارة حرص محافظ أسوان ورئيس الهيئة على التجول داخل صالات الإنتظار والتواصل المباشر مع المرضى وذويهم للتعرف على مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم ، حيث أشاد المترددون بالخدمة الطبية المقدمة من الأطباء وهيئة التمريض .

مركز الأورام

كما تفقد الدكتور إسماعيل كمال والدكتور أحمد السبكى وحدات الرنين المغناطيسى والمسح الذرى والماموجرافى ، وغيرها من الأقسام وغرف المرضى بالمركز ، وتم الإطمئنان على معدلات العمل وعدد الحالات اليومية التى تتراوح ما بين 250 إلى 300 حالة ، فضلاً عن نجاح المركز إعداد تقارير الرنين والأشعة المقطعية خلال 24 ساعة بما يساهم فى التخفيف عن المرضى.

وفى ختام الجولة تم مشاهدة الجدارية الفنية التى قام بتنفيذها الفنانين مها جميل وعلى عبد الفتاح فى المدخل الرئيسى للمركز ، وتم الإشادة به باللمسات الجمالية التى تم وضعها بالجدارية.

وتم الإستماع لشرح عن مكونات المركز الذى يعتبر صرح طبى متميز يخدم قطاع واسع من مرضى الأورام بجنوب الصعيد ، حيث يضم 58 سريرًا داخليًا و6 أسرة رعاية مركزة وغرفتي عمليات، إلى جانب 23 سريرًا للكيماوي و3 أسرة طوارئ، بالإضافة إلى 11 عيادة خارجية تستقبل نحو 80 ألف متردد سنوياً .

كما يضم أحدث الأجهزة الطبية المتطورة ، من بينها جهاز العلاج الإشعاعى لمرضى الأورام، وجهاز الرنين المغناطيسى ، والأشعة التداخلية لحقن حالات الألم والأورام ، فضلاً عن جهاز الماموجرام لأشعة الثدى ، وجهاز الأشعة المقطعية وغيرها مما يساهم فى رفع كفاءة الخدمات الطبية وتخفيف معاناة المرضى فى محافظات الصعيد .