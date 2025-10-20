قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل اجتماع حسام حسن واتحاد الكرة بنجوم منتخب الناشئين قبل المونديال
وزير العمل: حملات تفتيش مكثفة لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور
مشاجرة دموية داخل مدرسة بالمعصرة.. ومطالب بتدخل التعليم لوقف "إهمال الإشراف"
تحالف المعادن الحيوية.. الولايات المتحدة وأستراليا تطلقان استثمارات بـ53 مليار دولار
وفاة محامى الإسكندرية.. قصة أب مات من الخوف على ابنه والرضيع يلحق به بعد ساعات
السودان يعلن إعادة فتح مطار الخرطوم الدولي الأربعاء المقبل
هل في العسل زكاة؟.. أمين الإفتاء يوضح الحكم الشرعي لأصحاب المناحل
رئيس الإسماعيلي عن قرار إحالته للنيابة: والله ما أعرف محدش بلغني.. فيديو
رئيس الإسماعيلي عن قرار إحالته للنيابة: محدش بلغني
متحدث وزارة الرياضة: إحالة ملف نادي الإسماعيلي إلى النيابة العامة بسبب مخالفات وفساد
وظائف حكومية جديدة.. اعرف شروط التعيين وفقا للقانون
جيش الاحتلال يعلن تسلم الصليب الأحمر جثمان محتجز إسرائيلي في غزة
محافظ أسوان ورئيس هيئة الرعاية الصحية يتفقدان مركز الأورام ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.. شاهد

جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

قام اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، يرافقه الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية بزيارة ميدانية إلى مركز أورام أسوان ، والمدرج ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل التى تم التشغيل الرسمى لها فى يوليو الماضى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ووفقاً لموافقة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وتم متابعة مستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين .

ويأتى ذلك فى إطار الإهتمام المتواصل بتحسين المنظومة الصحية وتخفيف المعاناة عن المرضى .

وحضر الزيارة الدكتور محمد نشآت رئيس أقليم الصعيد بالهيئة ، والدكتور محمد عبد الهادى مدير فرع الهيئة بأسوان ، والدكتور أحمد حسن نائب مدير الفرع ، والدكتور محمد الطلى مدير المركز .

وخلال الزيارة حرص محافظ أسوان ورئيس الهيئة على التجول داخل صالات الإنتظار والتواصل المباشر مع المرضى وذويهم للتعرف على مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم ، حيث أشاد المترددون بالخدمة الطبية المقدمة من الأطباء وهيئة التمريض .

مركز الأورام

كما تفقد الدكتور إسماعيل كمال والدكتور أحمد السبكى وحدات الرنين المغناطيسى والمسح الذرى والماموجرافى ، وغيرها من الأقسام وغرف المرضى بالمركز ، وتم الإطمئنان على معدلات العمل وعدد الحالات اليومية التى تتراوح ما بين 250 إلى 300 حالة ، فضلاً عن نجاح المركز إعداد تقارير الرنين والأشعة المقطعية خلال 24 ساعة بما يساهم فى التخفيف عن المرضى.

وفى ختام الجولة تم مشاهدة الجدارية الفنية التى قام بتنفيذها الفنانين مها جميل وعلى عبد الفتاح فى المدخل الرئيسى للمركز ، وتم الإشادة به باللمسات الجمالية التى تم وضعها بالجدارية.

وتم الإستماع لشرح عن مكونات المركز الذى يعتبر صرح طبى متميز يخدم قطاع واسع من مرضى الأورام بجنوب الصعيد ، حيث يضم 58 سريرًا داخليًا و6 أسرة رعاية مركزة وغرفتي عمليات، إلى جانب 23 سريرًا للكيماوي و3 أسرة طوارئ، بالإضافة إلى 11 عيادة خارجية تستقبل نحو 80 ألف متردد سنوياً .

كما يضم أحدث الأجهزة الطبية المتطورة ، من بينها جهاز العلاج الإشعاعى لمرضى الأورام، وجهاز الرنين المغناطيسى ، والأشعة التداخلية لحقن حالات الألم والأورام ، فضلاً عن جهاز الماموجرام لأشعة الثدى ، وجهاز الأشعة المقطعية وغيرها مما يساهم فى رفع كفاءة الخدمات الطبية وتخفيف معاناة المرضى فى محافظات الصعيد .

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007

خصم 6 نقاط| بيراميدز يواجه عقوبات صارمة بعد إلغاء مباراة الأهلي

سعر الذهب الانسعر الذهب الان

مؤشر للانخفاض| سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع مفاجي لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

الترزى

صور سيدة أثناء تغيير ملابسها .. القبض على ترزى مدينة نصر

السرقة

القبض على طفلتين أجانب سرقا قطع حديدية خاصة بتهدئة السرعة من طريق الواحات

حادث دهس

خناقة طلاب تتحول لشروع في قتل.. ماذا حدث داخل كومباوند بالشيخ زايد.. القصة الكاملة

د. حنفي الجبالي

حنفي جبالي من جنيف: العدوان على غزة إبادة جماعية كشفت ازدواجية المعايير الدولية

النادي الاسماعيلي

نصر أبو الحسن يكشف تفاصيل أزمة الإسماعيلي: بعنا اللاعبين لسداد الديون والوزارة رفضت استلام النادي

رئيس النادي الاسماعيلي

نصر أبو الحسن: فوجئت بقرار استبعادي من رئاسة الإسماعيلي دون إخطار رسمي والنادي خالٍ من المخالفات المالية والإدارية

فورمولا السماء.. أول سباق للسيارات الطائرة يشعل أجواء تكساس.. بالفيديو

المركبات الطائرة الشخصية
المركبات الطائرة الشخصية
المركبات الطائرة الشخصية

أجمد عربيات وموتوسيكلات.. احتفال فريق Commanders MC بالذكرى الـ 9 للتأسيس

فريق Commanders MC
فريق Commanders MC
فريق Commanders MC

لو عايز تاخد صور حلوة كلمهم.. أبراج بتعرف تاخد اللقطة الحلوة

التصوير
التصوير
التصوير

أقل من 200 ألف جنيه.. سعر تويوتا كورولا مستعملة في ‏مصر

تويوتا كورولا مستعملة
تويوتا كورولا مستعملة
تويوتا كورولا مستعملة

إصابة محمود فارس

محمود فارس يكشف تفاصيل إصابته أثناء التصوير

المرة الثالثة لكروان في السجن

للمرة الثالثة.. القبض على كروان مشاكل.. إيه السبب؟

أسعار فساتين فنانات الجونة

إطلالات لافتة وأسعار فاخرة في مهرجان الجونة السينمائي 2025

طفل الصاروخ الكهربائي

تحليل DNA للمتهم بقتل زميله بالصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

