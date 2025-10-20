وزير الخارجية ومحافظ أسوان يزوران مركز مجدى يعقوب لجراحات القلب

ضمن فعاليات النسخة الخامسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين ، قام الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ، واللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بزيارة مركز الدكتور مجدى يعقوب لجراحات وأبحاث القلب برفقة سلمى ماليكا نائب رئيس المفوضية الأفريقية ، فضلاً عن وزراء خارجية دول الصومال وبوركينا فاسو ومالى ، ووزير الداخلية بدولة روندا والوفود المشاركة بالمنتدى.

كان فى إستقبالهم جراح القلب العالمى السير مجدى يعقوب ، الذى رحب بضيوف أسوا ن ، معرباً عن تقديره لهذه الزيارة التى تعكس إهتمام المجتمع الدولى بالمركز ودوره الرائد فى خدمة الإنسانية ، وخاصة أن مركز أسوان أصبح منارة عالمية فى مجالات الطب والبحث العلمى ، وواجهة مشرفة لمصر فى تقديم الخدمات الطبية المجانية بأعلى معايير الجودة.

مجدى يعقوب

من جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال على تقديره وإعتزازه بالسير مجدى يعقوب ، واصفاً إياه بأنه أيقونة للإنسانية وفخر مصر لما قدمه ويقدمه من إسهامات جليلة فى مجال الطب والجراحة والبحث العلمى، وهو الذى تجسد فى مركز أسوان لجراحات وأبحاث القلب الذى ساهم فى تحويل عروس المشاتى إلى قبلة للسياحة العلاجية بما يقدمه من خدمات طبية متميزة للمرضى من داخل مصر وخارجها ، ليثبت بأن مصر دائماً غنية بعلمائها ومبدعيها .

وأشار إلى حرص المحافظة على تقديم كل أوجه الدعم اللازم للمركز لضمان إستمرارية رسالته الإنسانية ، إلى جانب تطوير المنطقة المحيطة به وتكثيف أعمال النظافة والتجميل بالطريق المؤدى إليه ليظل واجهة لزهرة الجنوب.

الجدير بالذكر بأن مركز الدكتور مجدى يعقوب يُعد من أهم المؤسسات الطبية الرائدة على مستوى العالم ، حيث يشهد سنوياً إجراء أكثر من 4500 تدخل طبى ما بين جراحات قلب مفتوح وقساطر قلبية ، كما يستقبل ما يزيد عن 45 ألف مريض سنوياً بالعيادات الخارجية ، ويضم المركز 100 سرير موزعة على أقسام متعددة تشمل الرعاية المركزة للأطفال والكبار، وغرف عمليات مجهزة بأحدث الأنظمة العالمية، بالإضافة إلى قسم للأبحاث والتدريب لإعداد جيل جديد من الأطباء والممرضين والفنيين المؤهلين على أعلى مستوى للتعامل مع المرضى والمساهمة فى التخفيف آلامهم.