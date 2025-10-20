مجدي يعقوب: منتدى أسوان منصة للسلام والتنمية لإفريقيا والعالم

قال الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، إن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة يحظى بأهمية كبيرة للغاية، وهو أمر جيد للغاية أن تقود مصر وتظهر للعالم كيف يكون العمل المشترك بين الدول.

وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامي حساني بشير عبر شاشة "القاهرة الإخبارية" على هامش المنتدى، أن مصر منذ قدماء المصريين وبقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي نظهر للعالم ضرورة وجود سلام وحب للإنسانية وهو مؤتمر في منتهى الأهمية والجمال.

وتابع أن المؤتمر منصة مهمة للسلام والتنمية في نفس الوقت، وكذلك للسلام والتنمية في إفريقيا على وجه الخصوص، مشددا على ضرورة العمل مع المجتمع الإفريقي وكذلك العالم بأكمله، مشيرا إلى أن تمكين الشباب والمرأة في نفس الوقت مهم للغاية لأنه دون المرأة والشباب لن يكون هناك تقدم أو تطوير، وهو ما تمثله مصر للسلام وترقية المجتمع وهو أمر في منتهى الأهمية، و"شرف لي المشاركة في هذا المنتدى".

واستطرد: "إفريقيا كلها بلاد نامية وبها موارد طبيعية كثيرة وشباب بلا نهاية ولها الحق أن تشترك في المجتمع العالمي، وهو أمر محمود لمصر أن تقود هذا الأمر، كما أن التكامل مهم للغاية بين الدول الإفريقية".