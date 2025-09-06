رئيس كوبا: الصين حققت ردعا عسكريا لكبح أي محاولات للهيمنة الإمبريالية

أكد الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل، أن الصين قدمت نموذجا يحتذى به عالميا حيث حققت ردعا عسكريا قادرا على كبح أي محاولات للهيمنة أو الغطرسة الإمبريالية.



ونقلت قناة ( سي جي تي ان) الصينية اليوم السبت عن الرئيس الكوبي قوله إن العرض العسكري الصيني الضخم خلال الاحتفال بالذكرى الـ 80 لانتصارها على اليابان أظهر حجم القوة العسكرية للصين والتزامها بالسلم ، مضيفا أن هذا الأمر يلهم دول الجنوب العالمي والبلدان النامية على نطاق واسع.



وأضاف أن العرض العسكري يعكس أيضا التحول العميق وإنجازات القوات المسلحة الصينية في المجالات العلمية والتكنولوجية والعسكرية ، وهي سياسات نابعة من دولة حرصت على الالتزام بسياسة عدم الاعتداء وعدم التدخل في شؤون الدول بل دعوتها دوما لبناء مصير مشترك للبشرية.



وكانت الصين قد أحيت الأربعاء الماضي الذكرى الـ80 على انتصارها على اليابان في الحرب العالمية الثانية ، ونظمت بهذه المناسبة عرضا عسكريا ضخما عرض خلاله لأول مرة الثالوث النووي الصيني، كما تضمن العرض أكثر من 100 نوع من أحدث الأسلحة والمعدات وأكثر من 10 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 100 طائرة عسكرية وصواريخ استراتيجية الفرط الصوتية ومسيرات ومئات المركبات العسكرية.