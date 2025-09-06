قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبد السلام فاروق يكتب: محدش يجرب مصر.. رسالة إلى نتنياهو والعالم
أحمد موسى: تنسيق بين جماعة الإخوان وإسرائيل.. ومعبر رفح لن يكون لتهجير الفلسطينيين
الشعب المصري زلزل إكس.. أحمد موسى: هاشتاج عاش الجيش المصري عاش يتصدر منذ أمس
قيادي بالجبهة الوطنية: تصريحات نتنياهو محاولة يائسة لشرعنة مشروع تهجيري مرفوض
دي بروين: العودة إلى مانشستر سيتي سيكون إحساسًا غريبًا
تشكيل منتخب مصر الثاني أمام تونس وديًا
حالة الطقس غدا .. توقعات الأرصاد: جو رطب وفرص لسقوط أمطار بهذه المناطق
بأقل من 400 ألف جنيه.. اركب عربية أوتوماتيك كاملة التجهيزات
الزمالك يتخذ قرارا حاسما قبل مواجهة المصري في الدوري
قبل مواجهة المصري.. ملف التجديدات يسيطر على مجلس الزمالك
حمزة الأسد أول مصري مديرا لـ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في نيجيريا
أخبار العالم

أكبر مداهمة في تاريخ أمريكا.. اعتقال 475 عاملًا في مصنع هيونداي

مصنع هيونداي
مصنع هيونداي
القسم الخارجي

شهدت الولايات المتحدة واحدة من أضخم المداهمات في تاريخها الحديث، حيث أعلنت سلطات الهجرة والجمارك الأمريكية أنها اعتقلت نحو 475 عاملًا في موقع بناء ضخم لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية تابع لشركة هيونداي موتور الكورية الجنوبية وشريكتها إل جي في ولاية جورجيا.

ووفق وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، فإن العملية تعد أكبر مداهمة منفردة في تاريخها منذ تأسيسها عقب هجمات 11 سبتمبر 2001.

أكبر مداهمة في تاريخ أمريكا

وكان يمثل المصنع الذي تبلغ قيمة استثماراته 4.3 مليار دولار جزءًا من أكبر مشروع صناعي في تاريخ ولاية جورجيا، ضمن خطة استثمارية كورية جنوبية أوسع قيمتها 12.6 مليار دولار.

لكن أعمال البناء توقفت بعد أن اقتحم الموقع عشرات من عناصر الأمن الفيدرالي، بينهم عناصر من الهجرة والجمارك ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة مكافحة المخدرات، حاملين أمر تفتيش قضائي شامل.

وقال ستيفن شْرانك، المسؤول في وزارة الأمن الداخلي بجورجيا:

"نجري تحقيقًا موسعًا في ممارسات توظيف غير قانونية. تم اعتقال مئات العمال الذين لا يملكون وضعًا قانونيًا للعمل في الولايات المتحدة."

صدمة في سول

بحسب تقارير إعلامية كورية، فإن نحو 300 من المعتقلين يحملون الجنسية الكورية الجنوبية، وهو ما أثار قلقًا كبيرًا في سول.
وقالت وزارة الخارجية الكورية في بيان رسمي:

"الأنشطة الاقتصادية لشركاتنا المستثمرة في الولايات المتحدة ومصالح مواطنينا لا ينبغي أن تنتهك خلال عمليات إنفاذ القانون الأمريكية."

وأضاف المتحدث باسم الوزارة لي جاي-وونج أن بلاده تتابع القضية عن كثب مع السلطات الأمريكية لتأمين حقوق مواطنيها.

موقف "هيونداي"

وسارعت شركة هيونداي موتور للتأكيد أن العمال المعتقلين ليسوا موظفين مباشرين لديها، بل يعملون مع مقاولين ثانويين. 

وأكدت الشركة أنها تلتزم بجميع القوانين في كل مواقعها الدولية، مشيرة إلى أن إنتاج سياراتها الكهربائية في الولايات المتحدة لم يتأثر بالحادثة.

وجاءت المداهمة في وقت يسعى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تشديد سياسة الهجرة عبر ترحيل أعداد واسعة من المهاجرين غير الشرعيين، وهو ما يثير قلق المستثمرين الأجانب.

وقد تلقي الحادثة بظلالها على العلاقات الأمريكية – الكورية الجنوبية، خصوصًا وأن سول أعلنت في قمة الشهر الماضي التزامها باستثمارات تبلغ 150 مليار دولار في الولايات المتحدة.

كما اعتبر مراقبون أن ما حدث يضع الشركات متعددة الجنسيات أمام تحديات أكبر بشأن مسؤوليتها عن التعاقدات والعمالة غير النظامية في مشاريعها الضخمة.

ولم تقتصر الحملة على جورجيا؛ إذ شهدت ولاية نيويورك مداهمة مماثلة لمصانع أغذية قرب مدينة سيراكيوز، حيث تم اعتقال أكثر من 40 عاملًا، بينهم آباء تركوا وراءهم أطفالًا صغارًا. وقد أثارت العملية غضب حاكمة نيويورك الديمقراطية كاثي هوكول، التي قالت:

“لن نقبل أن ينفصل الأطفال عن ذويهم بسبب مثل هذه الممارسات.”

هيونداي أمريكا الهجرة ترامب سول

حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل

بعد حضوع بايدن لجراحة موهس.. تعرف على أسباب وأعراض سرطان الجلد وطرق الوقاية والعلاج

حميد الشاعري يفاجئ جمهوره في "سعادتنا في ذكرياتنا" بحفل استثنائي

مخاطر الإفراط في شرب الماتشا: أضرار صحية خفية قد تهدد حياتك

