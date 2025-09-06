أول تعليق من كوريا الجنوبية على إعتقال مواطنيها في أمريكا



نفذت وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية مداهمة لموقع مصنع بطاريات تابع لشركة كورية جنوبية في جورجيا، وتم خلالها اعتقال عدد من المواطنين الكوريين الجنوبيين.

وبحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، لي جاي وونغ ؛ فإن السلطات الأمريكية لم تصدر حتى الآن تفاصيل إضافية عن عدد المعتقلين أو التهم الموجهة إليهم.

كما أشار المسؤول الكوري الجنوبي إلى أن وزارة خارجية بلاده تتابع الموقف عن كثب لضمان حقوق مواطنيها.

وجاءت هذه المداهمة ضمن العمليات الواسعة التي تنفذها الولايات المتحدة على مواقع العمل الصناعية لضمان التزامها بقوانين الهجرة والتوظيف، وسط مخاوف من وجود عمال غير قانونيين في بعض مواقع الإنشاء