مد فترة قبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة حتى ٨ سبتمبر
تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم .. فيديو
هل يوجد دليل على استجابة الدعاء يوم المولد النبوي؟.. اعرف رد العلماء
طائرات الاحتلال تواصل إلقاء القنابل على غزة
بعد تعرض أسيل عمران لانتقادات.. نجمات خضعن لعملية تجميد البويضات
انطلاق قافلة المساعدات الإنسانية الـ29 من مصر إلى غزة
زعيم كوريا الشمالية لبوتين: يجب أن نعمل بجد لتعزيز التعاون في مختلف المجالات
انطلاق قافلة المساعدات الإنسانية الـ29 "زاد العزة.. من مصر إلى غزة
من التنافس إلى الشراكة .. مصر وتركيا ترسمان ملامح نظام إقليمي جديد
الصحة تعلن تقديم 73 مليون خدمة طبية مجانية خلال 49 يومًا
مفتي الجمهورية يهنئ رئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر بذكرى المولد النبوي الشريف
قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

كوريا الجنوبية تبدأ رسميا رئاستها الدورية لمجلس الأمن الدولي

بدأت كوريا الجنوبية رسميا رئاستها الدورية لمدة شهر لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة .


وشرح القائم بأعمال السفير الكوري الجنوبي لدى الأمم المتحدة كيم سانج-جين، في مؤتمر صحفي ،وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، "برنامج العمل" الذي يوضح خطط مجلس الأمن للاجتماعات وغيرها من الارتباطات في سبتمبر، حيث تتولى كوريا الجنوبية، وهي عضو غير دائم في مجلس الأمن، رئاسة المجلس لأول مرة منذ يونيو من العام الماضي.


وقال كيم "إن كوريا الجنوبية ستتولى بتواضع رئاسة المجلس، مؤكدا التزام سيئول بقيادة المجلس بالكفاءة والشفافية والشمولية".


وأضاف: "يجسد تاريخ كوريا الجنوبية الركائز الثلاث للأمم المتحدة، وهي السلام والتنمية وحقوق الإنسان، وهذه القيم راسخة بعمق في الحمض النووي الوطني لدينا، مما ألهمني وجميع زملائي في مهمتنا للمساهمة بشكل أكثر نشاطا ومسؤولية في عمل هذا المجلس".


ومن بين أحداث مجلس الأمن هذا الشهر، أكد كيم على خطة كوريا الجنوبية لاستضافة مناقشة مفتوحة رفيعة المستوى حول الذكاء الاصطناعي في 24 سبتمبر في إطار بند جدول الأعمال المتعلق بالحفاظ على السلام والأمن الدوليين.


وصرح بأن الرئيس الكوري الجنوبي سيرأس هذا الحدث المميز، لتكون هذه أول مرة يترأس فيها رئيس كوري جنوبي اجتماعا لمجلس الأمن. 


ويعتزم لي حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة وإلقاء خطاب رئيسي في 23 سبتمبر، وفقا لمكتبه.


وقال كيم: "لقد عقد هذا المجلس بالفعل إحاطتين حول الذكاء الاصطناعي منذ عام 2023. نظرا للتطور السريع والانتشار العالمي لهذه التكنولوجيا، فإننا نعتقد أن المناقشة رفيعة المستوى ضرورية وفي الوقت المناسب لتعظيم فوائد الذكاء الاصطناعي مع تقليل مخاطره".


ورغم أن مجلس الأمن عقد اجتماعا بشأن حقوق الإنسان في كوريا الشمالية خلال رئاسة سول في يونيو من العام الماضي، إلا أنه لم يتم الإعلان عن جدول زمني للمجلس لمناقشة القضايا المتعلقة بكوريا الشمالية هذا الشهر.


لكن كيم قال "إن المجلس مستعد للانعقاد في حال حدوث استفزازات من جانب كوريا الشمالية، مثل إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات، كما فعل من قبل.


وتتولى الدول الأعضاء الخمس عشرة في مجلس الأمن الرئاسة بالتناوب على أساس شهري.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

