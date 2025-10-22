قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حبس والد المتهم وصاحب محل هواتف في واقعة طفل الإسماعيلية.. تفاصيل
في الأمم المتحدة.. قطر تدعو إلى تقييد استخدام الفيتو وتعزيز دور الجمعية العامة
أبو العينين: اتفاقية شرم الشيخ خطوة تاريخية تثبت أن إرادة الحوار أقوى من صوت السلاح
عندنا أمم إفريقيا.. محمد شبانة يوجه رسالة هامة لـ ياسر إبراهيم
أبو العينين: الرئيس السيسي جسد صوت الحكمة في زمن الانقسام العالمي
قتيل وعدة مصابين في حادث إطلاق نار بمدينة هانوفر الألمانية
استدراج وخنق.. تفاصيل جديدة في جريمة طفل الإسماعيلية
العدل الأمريكية تتوصل إلى اتفاق مع جامعة فرجينيا لإنهاء تحقيقات إدارة ترامب
الرئيس السيسي يشارك في القمة المصرية الأوروبية الأولى ببروكسل
في عظته الأسبوعية.. البابا تواضروس يقدم الأبعاد السبعة لكلمة الله في حياة الإنسان
الرئيس السيسي يشارك في عشاء عمل على هامش القمة المصرية الأوروبية
الرئيس السيسي: نسعى لمشاركة واسعة في مؤتمر إعادة الإعمار.. ومصر تواصل جهودها لتحقيق الاستقرار بالسودان وليبيا
تحقيقات وملفات

محافظ البحر الأحمر: خطة عاجلة لتحقيق الاكتفاء المائي الكامل ودعم الاستثمارات التنموية

محافظ البحر الاحمر
محافظ البحر الاحمر
ابراهيم جادالله

كشف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، عن تنفيذ خطة استراتيجية عاجلة تهدف إلى تأمين احتياجات المحافظة من المياه بشكل دائم، وذلك بعد أن واجهت المدينة في فترات سابقة تحديات مرتبطة بمحدودية الموارد المائية، نتيجة اعتمادها الجزئي على خط الكريمات القادم من نهر النيل، إلى جانب عدد من محطات التحلية القائمة.

أزمة الصيف سرعت تنفيذ مشروعات التحلية

وأوضح المحافظ، خلال تصريحات تليفزيونية، أن شهري يوليو وأغسطس يشهدان عادة ارتفاعًا كبيرًا في الكثافة السكانية والسياحية، ما يؤدي إلى زيادة معدلات استهلاك المياه وتسبب بعض العجز المؤقت، إلا أن هذا الوضع دفع الدولة إلى تسريع تنفيذ خطة التحلية الشاملة بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد أن الخطة الجديدة تضمنت إنشاء محطات تحلية في جميع مدن البحر الأحمر خارج الإطار الزمني للخطة الحكومية الأساسية، موضحًا أن التنفيذ بدأ فعليًا بعد استكمال الإجراءات والموافقات اللازمة، وأن هذه المشروعات ستحقق الاكتفاء المائي الكامل للمحافظة وتؤمن احتياجاتها المستقبلية من المياه، بما يخدم القطاعين السياحي والاستثماري.

إلزام المنشآت السياحية بمحطات تحلية مستقلة

وأشار اللواء حنفي إلى أن المحافظة ألزمت جميع المنشآت السياحية بإنشاء محطات تحلية خاصة بها كشرط رئيسي للحصول على التراخيص، مؤكدًا أن هذا القرار جاء لحماية حصص المواطنين من المياه وضمان توزيع عادل ومستدام للموارد المائية بين مختلف القطاعات.

جذب الاستثمارات وتعزيز الشراكة مع الدولة

وفي سياق آخر، أكد المحافظ أن البحر الأحمر تعمل على تعزيز بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، مشيرًا إلى أن التواصل مع مجلس الوزراء يتم بشكل مباشر وسريع، لضمان تذليل أي عقبات بيروقراطية تواجه المشروعات الواعدة.

مستقبل تنموي شامل ومستدام

واختتم محافظ البحر الأحمر حديثه بالتأكيد على أن ما تحقق من إنجازات في مجال المياه والبنية التحتية والاستثمار يعود إلى التنسيق الوثيق بين القيادة السياسية والحكومة والمحافظة، مشيرًا إلى أن البحر الأحمر تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل تنموي شامل ومستدام يواكب تطلعات الدولة المصرية في تحقيق التنمية المتكاملة.

البحر الاحمر محافظ البحر الاحمر محافظة البحر الاحمر تصريحات محافظ البحر الاحمر اخبار البحر الاحمر

حالة الطقس

الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا

مشغولات ذهبية

الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

مجلس الوزراء

مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي يشكر صدى البلد ويرد على هجوم المواطنين بسبب قرار رفع سعر البنزين والسولار

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

مشغولات ذهبية

تذبذب مُفَاجِئ في أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الأربعاء

مجلس الوزراء

أول رد من رئيس الوزراء لـ"صدى البلد" بشأن انتقاد الحكومة بعد رفع أسعار الوقود

زيزو

بشير التابعي يعترف: زيزو أفضل لاعب في الأهلي

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكرة؟.. أسعار الدواجن تعاود الانخفاض مجددا

السوبر المصري

قائمة الحكام المشاركين في إدارة مباريات كأس السوبر المصري بالإمارات

ستيلانتيس تعلن أضخم استثمار في تاريخها بقيمة 13 مليار دولار في ‏الولايات المتحدة

طارق العريان وزوجته وأبطال الفيلم التونسي وين ياخدنا الريح على ريد كاربت الجونة

أول صور تجسسية.. بي واي دي دولفين تعود بجيل جديد كليا

دوللي شاهين تحقق أول مليون مشاهدة على «يوتيوب» بكليب «ترند»

بشار الأسد بزي الميكانيكي

ظهور بشار الأسد بزي ميكانيكي سيارات.. ايه الحكاية؟

دوللي شاهين

دوللي شاهين تحقق أول مليون مشاهدة على «يوتيوب» بكليب «ترند»

ألقي زوجته من الشباك

بسبب صينية بطاطس.. تفاصيل صادمة في واقعة سيدة ألقاها زوجها من الشباك ببورسعيد

أم مكة

إحالة أم مكة للمحاكمة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

