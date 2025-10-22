محافظ البحر الأحمر: خطة عاجلة لتحقيق الاكتفاء المائي الكامل ودعم الاستثمارات التنموية

كشف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، عن تنفيذ خطة استراتيجية عاجلة تهدف إلى تأمين احتياجات المحافظة من المياه بشكل دائم، وذلك بعد أن واجهت المدينة في فترات سابقة تحديات مرتبطة بمحدودية الموارد المائية، نتيجة اعتمادها الجزئي على خط الكريمات القادم من نهر النيل، إلى جانب عدد من محطات التحلية القائمة.

أزمة الصيف سرعت تنفيذ مشروعات التحلية

وأوضح المحافظ، خلال تصريحات تليفزيونية، أن شهري يوليو وأغسطس يشهدان عادة ارتفاعًا كبيرًا في الكثافة السكانية والسياحية، ما يؤدي إلى زيادة معدلات استهلاك المياه وتسبب بعض العجز المؤقت، إلا أن هذا الوضع دفع الدولة إلى تسريع تنفيذ خطة التحلية الشاملة بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد أن الخطة الجديدة تضمنت إنشاء محطات تحلية في جميع مدن البحر الأحمر خارج الإطار الزمني للخطة الحكومية الأساسية، موضحًا أن التنفيذ بدأ فعليًا بعد استكمال الإجراءات والموافقات اللازمة، وأن هذه المشروعات ستحقق الاكتفاء المائي الكامل للمحافظة وتؤمن احتياجاتها المستقبلية من المياه، بما يخدم القطاعين السياحي والاستثماري.

إلزام المنشآت السياحية بمحطات تحلية مستقلة

وأشار اللواء حنفي إلى أن المحافظة ألزمت جميع المنشآت السياحية بإنشاء محطات تحلية خاصة بها كشرط رئيسي للحصول على التراخيص، مؤكدًا أن هذا القرار جاء لحماية حصص المواطنين من المياه وضمان توزيع عادل ومستدام للموارد المائية بين مختلف القطاعات.

جذب الاستثمارات وتعزيز الشراكة مع الدولة

وفي سياق آخر، أكد المحافظ أن البحر الأحمر تعمل على تعزيز بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، مشيرًا إلى أن التواصل مع مجلس الوزراء يتم بشكل مباشر وسريع، لضمان تذليل أي عقبات بيروقراطية تواجه المشروعات الواعدة.

مستقبل تنموي شامل ومستدام

واختتم محافظ البحر الأحمر حديثه بالتأكيد على أن ما تحقق من إنجازات في مجال المياه والبنية التحتية والاستثمار يعود إلى التنسيق الوثيق بين القيادة السياسية والحكومة والمحافظة، مشيرًا إلى أن البحر الأحمر تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل تنموي شامل ومستدام يواكب تطلعات الدولة المصرية في تحقيق التنمية المتكاملة.