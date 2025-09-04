قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعرف على أسعار الدواجن والبيض بأسواق الوادي الجديد اليوم
سفيرة مملكة البحرين في القاهرة: زيارة ولي العهد إلى مصر العربية رسخت آفاقًا أوسع للتعاون البحريني المصري
رضوى الشربيني ترد على متابع: حسبي الله ونعم الوكيل فيك
غدًا.. الفرصة الأخيرة لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة للثانوية العامة
يديره منتحل صفة طبيب.. الصحة تغلق مركز طريق حياة لعلاج الإدمان بالقليوبية
إصابة 3 أطفـ.ال بحادث دهس سيارة لحشد في برلين
إصابة 12 شخصا في انقلاب سيارة بالصحراوي الشرقي بالمنيا
بشرى للمستأجرين بالإيجار القديم.. إجراءات رسمية تفتح باب الحصول على سكن بديل
يتصدر الترند.. هل يصبح البرتغالي باولو بينتو مدربًا للأهلي خلفًا للإسباني ريبيرو؟
إصابة 13 شخصا في انقلاب ميكروباص أعلى المحور
بالصور .. النقل تسابق الزمن لإنهاء محطات المتحف الكبير قبل الافتتاح التاريخي
منتخب مصر بالأحمر و إثيوبيا بالأخضر في تصفيات كأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير خارجية كوريا الجنوبية يعرب لنظيره الإسرائيلي عن قلقه إزاء المستوطنات بالضفة والوضع "الخطير" بغزة

وزير الخارجية الكوري الجنوبي جو هيون
وزير الخارجية الكوري الجنوبي جو هيون

أعرب وزير الخارجية الكوري الجنوبي جو هيون اليوم /الخميس/ عن قلقه إزاء خطوة إسرائيل لبناء مستوطنات في الضفة الغربية، مشددا على أنها تقوض حل الدولتين الذي يدعمه المجتمع الدولي، منذ فترة طويلة.


وأعرب الوزير الكوري - خلال محادثاته الهاتفية الأولى مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر - عن قلقه إزاء الوضع الإنساني الخطير في قطاع غزة، وحث "الأطراف المعنية" على بذل الجهود لتحسين الظروف على الأرض؛ بما في ذلك من خلال وقف فوري لإطلاق النار.


وذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية - وفق بيان أصدرته اليوم ونقلته وكالة الأنباء (يونهاب) الكورية اليوم - أن الوزير "هيون" أعرب عن قلقه العميق إزاء بناء المستوطنات وغيرها من التدابير التي تقوض حل الدولتين.. داعيا وطالب إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن.

وزير الخارجية الكوري الجنوبي جو هيون بناء مستوطنات في الضفة الغربية الإسرائيلي جدعون ساعر الوضع الإنساني الخطير قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

ارشيفية

والدتها سحبت منها التليفون.. تشريح جثة قاصر قفزت من الخامس بعين شمس

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاع أسعار الذهب.. مفاجأة في عيار 21 الآن

وائل غنيم

بعد ختم 10 أجزاء من القرآن.. رسالة أمين الفتوى لوائل غنيم

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

بالصور

احذر طهي المكرونة بهذه الطريقة .. ترفع سكر الدم وتسبب امراض القلب

أضرار طهي المكرونة أكثر من اللازم
أضرار طهي المكرونة أكثر من اللازم
أضرار طهي المكرونة أكثر من اللازم

طريقة عمل طاجن الكبدة بالبصل والخضار في الفرن

طريقة عمل طاجن الكبدة بالخضار والبصل
طريقة عمل طاجن الكبدة بالخضار والبصل
طريقة عمل طاجن الكبدة بالخضار والبصل

البيئة بالشرقية تحرر157محضراً خلال التفتيش على 68منشأة غذائية وصناعية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

هل من الضروري غسل الموز قبل تناوله؟.. حماية المستهلك تحذر

مخاطر عدم غسل قشر الموز
مخاطر عدم غسل قشر الموز
مخاطر عدم غسل قشر الموز

فيديو

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المتهم

معاهم مخدرات وسلاح.. حقيقة القبض على نجلي شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

المتهم

القبض على سائق توك توك سرق مبلغا ماليا من داخل محل بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد