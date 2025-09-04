وزير خارجية كوريا الجنوبية يعرب لنظيره الإسرائيلي عن قلقه إزاء المستوطنات بالضفة والوضع "الخطير" بغزة

أعرب وزير الخارجية الكوري الجنوبي جو هيون اليوم /الخميس/ عن قلقه إزاء خطوة إسرائيل لبناء مستوطنات في الضفة الغربية، مشددا على أنها تقوض حل الدولتين الذي يدعمه المجتمع الدولي، منذ فترة طويلة.



وأعرب الوزير الكوري - خلال محادثاته الهاتفية الأولى مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر - عن قلقه إزاء الوضع الإنساني الخطير في قطاع غزة، وحث "الأطراف المعنية" على بذل الجهود لتحسين الظروف على الأرض؛ بما في ذلك من خلال وقف فوري لإطلاق النار.



وذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية - وفق بيان أصدرته اليوم ونقلته وكالة الأنباء (يونهاب) الكورية اليوم - أن الوزير "هيون" أعرب عن قلقه العميق إزاء بناء المستوطنات وغيرها من التدابير التي تقوض حل الدولتين.. داعيا وطالب إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن.