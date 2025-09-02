سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة: حدث اقتصادي بارز فى مصر 30 سبتمبر

استعرض السفير كيم يونجهيون، سفير كوريا الجنوبية لدى مصر رؤية السفارة للفصل القادم، والذي يأتي تحت عنوان R.I.S.E.-EKO، والتي ترمز إلى التجديد (Renewal)، والابتكار (Innovation)، والتآزر (Synergy)، والتميّز (Excellence) في العلاقات بين كوريا ومصر.



وتابع السفير الكوري الجنوبي ، خلال مؤتمر صحفي أن التجديد هو تجديد التزامنا بتعميق وتوسيع الروابط في جميع المجالات والابتكار هو التعاون في مجال التقنيات المتقدمة والحلول المستدامة والتآزر من خلال توسيع الروابط الثقافية والشراكات التجارية والبحث العلمي والتبادل التعليمي و التميّز في كل ما نسعى لتحقيقه معًا.

وأكد السفير الكوري أن السفارة ستستضيف سلسلة من الفعاليات الخاصة المصممة جميعها لإبراز ثراء شراكتنا وما تحمله من وعود للأجيال القادمة.

حيث تتضمن الفاعليات خمس فعاليات تذكارية رئيسية، بدءًا من المعرض الخاص وهذه الفعاليات تُبنى على الندوة الخاصة والعرض التهاني الذي أُقيم في 30 أبريل من هذا العام تحت شعار خمسة آلاف عام من الحوار الحضاري فففي الفترة من 11 إلى 28 سبتمبر، سيُقام المعرض الخاص بمناسبة الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا ومصر في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة.

والمعرض هو صندوق هدايا كوري تقليدي تَرَونه في الكتيّب أمامكم، يرمز إلى الوحدة والاحترام والروابط العميقة بين البلدين وسيُعرض خلاله مجموعة من المقتنيات التي تسلّط الضوء على تاريخ العلاقات الثنائية، بما في ذلك صور فوتوغرافية ومواد مرئية، ووثائق دبلوماسية، وقطع أثرية تم تبادلها بين البلدين.

وتابع السفير أنه في مساء يوم الجمعة 12 سبتمبر، بدءًا من الساعة الثامنة مساءً، سيُقام حفل غالا خاص بمشاركة السوبرانو الكورية العالمية الشهيرة "سومي جو"، بالتعاون مع أوركسترا القاهرة السيمفوني.

وتُعرف سومي جو عالميًا بلقب "الصوت القادم من السماء"، وقد حصلت على العديد من الجوائز المرموقة، بما في ذلك جائزة بوتشيني، ونالت إشادة مستمرة بأدائها المتميز في مختلف أنحاء العالم. وسيُقام الحفل في القاعة الكبرى بدار الأوبرا المصرية، كما سيشهد عروضًا مشتركة مع نخبة من مطربي الأوبرا المصريين البارزين، مثل الباس رضا الوكيل والتينور عمرو مدحت.

ويُعتبر هذا الحفل الخاص متابعة مميزة لفعاليات قافلة الموسيقى الكورية – جولة فنون K التي أُقيمت الأسبوع الماضي (26 و28 أغسطس). حيث قدّم خلالها نخبة من الفنانين الكوريين الشباب والواعدين عروضًا للموسيقى التقليدية الكورية في كل من القاهرة والإسكندرية، تحت شعار "من التقاليد إلى العالمية". وقد امتلأت قاعات الحفل بضيوف مميزين من المجتمع المصري وكذلك من السلك الدبلوماسي.

وبجانب التبادلات الثقافية، قال السفير الكوري يجري الإعداد أيضًا لحدث اقتصادي بارز ففي 30 سبتمبر، ستشارك السفارة في استضافة مؤتمر حول الشراكة والتعاون الاقتصادي بين كوريا ومصر، وذلك بالتعاون مع جمعية التجارة الدولية الكورية (KITA).

وسيتألف المؤتمر من جلستين الأولى تتضمن عروضًا يقدمها خبراء لمراجعة الإنجازات الاقتصادية خلال الثلاثين عامًا الماضية ومناقشة التحديات والفرص المقبلة؛ أما الجلسة الثانية، والتي تحمل عنوان "استراتيجيات المستقبل: السياسات والابتكارات من أجل التعاون الاقتصادي المستدام"، فستُعقد على شكل حلقة نقاشية. ومن المتوقع أن يشارك في هذه الجلسات كبار المسؤولين والخبراء من كلا البلدين.

وستُختتم هذه الفعاليات بالحدث الأبرز، وهو الحفل الرسمي التذكاري الذي سيُقام في الأول من أكتوبر وسيتضمن الحفل كلمات تهنئة من ممثلي رفيعي المستوى من كلا البلدين، وعرض فيديو خاص يستعرض تاريخ العلاقات الثنائية على مدى 30 عامًا، إلى جانب عرض ثقافي يقدمه فنانون من كوريا ومصر.

كما ستكون الفترة من 1 إلى 9 أكتوبر بمثابة "أسبوع كوريا"، وهو أسبوع حافل بالفعاليات الكورية سيفتتح الأسبوع بحفل الذكرى التذكاري الذي أشرت إليه، وسيشمل طيفًا واسعًا من الأنشطة، منها: ندوة للترويج للسياحة بين كوريا ومصر بالتعاون مع منظمة السياحة الكورية في 2 أكتوبر، وعرض سامولنوري (موسيقى إيقاعية كورية تقليدية) في 8 أكتوبر بالمتحف القومي للحضارة المصرية.

كما سيُقام "كأس السفير للتايكواندو" في الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر في استاد القاهرة الدولي، يتخلله عرض للتايكواندو يقدمه الفريق العالمي الشهير "كوكيوان" خلال حفل الافتتاح في 9 أكتوبر.