سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة: مصر شريك أساسي وعلاقات متجذرة بين الشعبين

قال السفير كيم يونجهيون، سفير كوريا الجنوبية لدى مصر أن هذا العام يتم الاحتفال بمرور 30 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية كوريا وجمهورية مصر العربية، وهو إنجاز بالغ الدلالة في مسيرة تاريخنا المشترك.

وتابع السفير الكوري خلال مؤتمر صحفي أنه على مدار الثلاثين عاما الماضية، بنت كوريا ومصر شراكة متينة قائمة على الاحترام المتبادل وقد ازدادت علاقاتنا قوةً وتنوعًا في جميع المجالات، بما في ذلك السياسة والاقتصاد والدفاع والثقافة وغيرها لافتا إلي تضاعف حجم التجارة الثنائية خمسة أضعاف، ليصل إلى 3.16 مليار دولار أمريكي في عام 2022 كما استثمرت كوريا مليار دولار أمريكي، لتحتل المرتبة السادسة عشرة بين أكبر المستثمرين في مصر.

ولفت السفير الكوري بالقاهرة إلي تضاعف عدد السياح الكوريين عشرة أضعاف، ليصل إلى 42,177 سائحًا العام الماضي حيث تُظهر هذه الأرقام نضج العلاقات الثنائية التي تليق بعمر الثلاثين عامًا، مستندةً إلى الشراكة التعاونية الشاملة التي أُرست عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كوريا عام 2016 وقد عمّقت زيارة الرئيس مون جاي إن إلى القاهرة عام 2022 تعاوننا الثنائي ووسّعته على نحو أكبر.

وأكد أن مصر تعد شريكًا أساسيًا لكوريا، وعلاقاتنا متجذّرة في شعبي البلدين ومن الطبيعي أن يشكّل التعاون الاقتصادي والتضامن بين الشعوب محرّكين مزدوجين لدفع شراكتنا قدمًا، الأمر الذي سيُرسّخ قاعدة صلبة يمكن من خلالها توسيع علاقاتنا في شتى المجالات.