"صرف الإسكندرية" تنفذ خطة توعية في 18 مدرسة

نظمت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، خطة توعية متكاملة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وإدارة التنمية المستدامة، وبالتنسيق مع إدارة وسط التعليمية، ضمن خطة استهدفت رفع الوعي البيئي والمجتمعي بين طلاب المدارس.



وشملت الخطة تنفيذ أنشطة توعوية في 18 مدرسة، واستفاد منها أكثر من 950 طالبا ومعلما، حيث تضمنت مجموعة من البرامج التثقيفية المتنوعة التي تهدف إلى تعزيز السلوك الإيجابي تجاه البيئة والمرافق العامة.



وتناولت أنشطة التوعية موضوعات متعددة من أبرزها: أهمية المحافظة على شبكة الصرف الصحي، وأساليب ترشيد استهلاك المياه، والتغيرات المناخية وتأثيرها على البيئة، وكذلك تنظيم مسابقات توعوية وتوزيع جوائز تحفيزية مقدمة من الشركة للطلاب المشاركين.