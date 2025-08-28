قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غيابات عديدة تواجه الأهلي بمواجهة بيراميدز
وزير الزراعة اللبناني من الإسكندرية: مصر رائدة في التكنولوجيا الزراعية وداعمة لصغار المزارعين
لا حاجة للإبر في التشخيص .. كيف تعرف إذا كنت مصابًا بالسكري؟ |فيديو
نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 | نسبة النجاح ٩٠,٦% للنظام الحديث و٩٠,٧% للقديم
كارثة الكل بيقع فيها .. "الصحة" تحذر من تخزين الطعام في الثلاجة لفترة طويلة
اليوم .. سحب قرعة دوري أبطال أوروبا
قبل تدريس مادة الذكاء الاصطناعي بالمدارس العام المقبل |7 معلومات عنها الآن
نيابة الأموال العامة .. آخر التطورات حول أرض نادي الزمالك بأكتوبر
أنغام باكية : كان كل خوفي أسيب ولادي… ودعواتكم كانت دوائي
مقتل 24 شخصا وإصابة 55 آخرين في قصف مدفعي على مدينة الفاشر شمال دارفور
إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا الصحراوى الغربى
تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم .. فيديو
أخبار العالم

كوريا الجنوبية تعلن الاتفاق مع واشنطن على إعادة معالجة الوقود النووي

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أعلنت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية التوصل إلى اتفاق مع واشنطن لبدء مناقشة إعادة معالجة الوقود النووي.

ومنذ قليل ، أعلنت وكالة يونهاب اختتام كلاً من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اليوم الخميس تدريباتهما المشتركة الرئيسية لتعزيز حالة الاستعداد المشترك، وسط انتقادات متكررة من كوريا الشمالية للتدريبات السنوية التي تصفها بأنها استعداد للحرب.

وتضمنت المناورات أيضًا تدريبات للدفاع المدني استمرت 4 أيام على الجانب الكوري، بعد 11 يومًا من المناورات لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية المتزايدة بالصواريخ النووية وتعميق التحالف العسكري مع روسيا.

ومن جانبهما قالت قيادة القوات المشتركة لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة في بيان: «اختتمت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية اليوم تدريبات "أولتشي فريدوم شيلد"، مما عزز الوضع الدفاعي للتحالف، وحسّن الاستعداد المشترك، وأظهر القدرة على ردع العدوان، والدفاع عن أراضي البلدين إذا لزم الأمر».

وذكرت القيادة على أن التدريبات تؤكد دور التحالف باعتباره «الركيزة الأساسية» للسلام والأمن الإقليميين، فضلا عن التزام الحلفاء «الراسخ» بالدفاع عن كوريا الجنوبية والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

ويُعد تدريب هذا العام هو أول تدريب عسكري كبير يجريه الحليفان منذ تنصيب الرئيس "لي جيه ميونغ"، الذي تعهد ببذل الجهود لإصلاح العلاقات المتوترة مع كوريا الشمالية.

ورغم أن التدريب أُجري نطاق مماثل مقارنة بالعام الماضي، فإن حوالي نصف التدريبات الميدانية المخطط لها، والبالغ عددها 40 تدريبا، تم تأجيلها إلى سبتمبر في ما بدا أنه لفتة تصالحية.

وعزا الجيش الجنوبي إعادة الجدولة إلى عوامل متعددة ، مثل موجة الحرارة والاستفادة من توزيع مثل هذه التدريبات على مدار العام لتعزيز الاستعداد.

كوريا الجنوبية الولايات المتحدة الأمريكية إعادة معالجة الوقود النووي تدريبات أولتشي فريدوم شيلد كوريا الشمالية

