كوريا الجنوبية تعلن الاتفاق مع واشنطن على إعادة معالجة الوقود النووي

أعلنت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية التوصل إلى اتفاق مع واشنطن لبدء مناقشة إعادة معالجة الوقود النووي.

ومنذ قليل ، أعلنت وكالة يونهاب اختتام كلاً من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اليوم الخميس تدريباتهما المشتركة الرئيسية لتعزيز حالة الاستعداد المشترك، وسط انتقادات متكررة من كوريا الشمالية للتدريبات السنوية التي تصفها بأنها استعداد للحرب.

وتضمنت المناورات أيضًا تدريبات للدفاع المدني استمرت 4 أيام على الجانب الكوري، بعد 11 يومًا من المناورات لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية المتزايدة بالصواريخ النووية وتعميق التحالف العسكري مع روسيا.

ومن جانبهما قالت قيادة القوات المشتركة لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة في بيان: «اختتمت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية اليوم تدريبات "أولتشي فريدوم شيلد"، مما عزز الوضع الدفاعي للتحالف، وحسّن الاستعداد المشترك، وأظهر القدرة على ردع العدوان، والدفاع عن أراضي البلدين إذا لزم الأمر».

وذكرت القيادة على أن التدريبات تؤكد دور التحالف باعتباره «الركيزة الأساسية» للسلام والأمن الإقليميين، فضلا عن التزام الحلفاء «الراسخ» بالدفاع عن كوريا الجنوبية والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

ويُعد تدريب هذا العام هو أول تدريب عسكري كبير يجريه الحليفان منذ تنصيب الرئيس "لي جيه ميونغ"، الذي تعهد ببذل الجهود لإصلاح العلاقات المتوترة مع كوريا الشمالية.

ورغم أن التدريب أُجري نطاق مماثل مقارنة بالعام الماضي، فإن حوالي نصف التدريبات الميدانية المخطط لها، والبالغ عددها 40 تدريبا، تم تأجيلها إلى سبتمبر في ما بدا أنه لفتة تصالحية.

وعزا الجيش الجنوبي إعادة الجدولة إلى عوامل متعددة ، مثل موجة الحرارة والاستفادة من توزيع مثل هذه التدريبات على مدار العام لتعزيز الاستعداد.