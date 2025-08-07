اتفاق بين سيول وواشنطن يعفي رقائق كوريا الجنوبية من رسوم جمركية أمريكية ضخمة

في خطوة تؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، أعلنت سيول بأن شركاتها الكبرى في مجال الرقائق، وعلى رأسها سامسونج إلكترونيكس وإس كيه هاينيكس، ستحظى بأفضل معدلات الرسوم الجمركية وسط تصاعد التوترات التجارية والسياسات الحمائية الأمريكية.

يأتي هذا الإعلان في ظل الضغوط المتصاعدة على الرئيس الأمريكي، الذي اتخذ إجراءات صارمة عبر فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على رقائق أشباه الموصلات المستوردة من البلدان التي لا تصنّع داخل الولايات المتحدة ولا تعتزم القيام بذلك، وفقا لـ بوليتيكو



غير أن الوفد الكوري، وعلى لسان المبعوث التجاري يو هان‑كوو خلال مقابلة إذاعية، أكد أن الشركتين الكوريتين، سامسونج وإس كيه هاينيكس، تم تضمينهما ضمن الاستثناءات من هذا العزل الجمركي

في هذا الصدد، أوضح يو هان‑كوو أن كوريا الجنوبية ستحصل على "أكثر شروط الرسوم الجمركية تفضيلاً" مقارنةً بدول أخرى، في إطار اتفاق أوسع مع واشنطن



هذه المعاملة التفضيلية تتجلى بوضوح في الإعفاء من الرسوم الجمركية البالغة 100% على الرقائق، ما يمنح شركات الرقائق الكورية ميزة تنافسية واضحة في السوق الأمريكية.

من الناحية العملية، يحمل الاتفاق أبعادًا متعددة: استدامة تدفقات صادرات الرقاقات الكورية إلى الولايات المتحدة بأسعار منافسة، ودعم خطط التوسع الصناعي الكوري في قطاع أشباه الموصلات، في وقت تلاحق فيه الشركات العالمية فرصًا للتخفيف من آثار السياسات الحمائية. كما يحمل الاتفاق إشارات إيجابية للأسواق، وتعزيز استقرار علاقات التجارة التكنولوجية بين البلدين.

في ظل هذا الإطار، يبدو أن العلاقة الصناعية بين البلدين تعود إلى مسار الشراكة النوعية بعد فترة توتر، وأن الشركات الكورية في قطاع أشباه الموصلات ستتربع على مقعد قوي داخل السوق الأمريكية، مع حماية تضمن تنافسيتها واستدامة حضورها.