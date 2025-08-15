رئيس كوريا الجنوبية: نسعي لإقامة حوار دون شروط مسبقة مع بيونج يانج

اكد الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج علي انه سيعمل علي بناء الثقة مع كوريا الشمالية و إعادة العمل بإتفاقية عسكرية تحد من التوترات الحدودية بين البلدين، رغم إعلان بيونج يانج قبل يوم عدم رغبتها في تحسين العلاقات مع سيول.

جاء ذلك في كلمة لرئيس كوريا الجنوبية بمناسبة الذكرى الثمانين لتحرير البلاد من الاستعمار الياباني.

ويسعى لي جاي ميونج لإقامة حوار دون شروط مسبقة مع بيونغ يانغ.

كما اعلن الرئيس الكوري الجنوبي سعيه إلى تفعيل اتفاقية عسكرية أبرمت عام 2018 بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، والرئيس الكوري الجنوبي الأسبق مون جاي إن، للحد من التوترات على الحدود، قبل أن يتم تعلّق بلاده العمل بها عام 2024.

وتنص الاتفاقية على إنشاء مناطق عازلة في البر والبحر إضافة إلى مناطق حظر طيران فوق الحدود لمنع أي مواجهات.

وأكد لي ، إن حكومة كوريا الجنوبية ستتخذ إجراءات لخفض التوترات بشكل كبير واستعادة الثقة مع الشمال.

كما أكد احترامه للنظام الحالي في الشمال، مضيفاً أن سيول لا تنوي الانخراط في أعمال عدائية.