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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المصريون في كوريا الجنوبية يشاركون في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

المصريون في كوريا الجنوبية يشاركون في انتخابات مجلس الشيوخ
المصريون في كوريا الجنوبية يشاركون في انتخابات مجلس الشيوخ
علي صالح

بدأ عدد من أبناء الجالية المصرية في العاصمة الكورية الجنوبية سول، صباح الجمعة، الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، وذلك بمقر السفارة المصرية، حيث فتحت أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي، في أجواء اتسمت بالانتظام والتعاون.

وأكدت السفارة المصرية في سول استعدادها الكامل لاستقبال الناخبين، في ضوء التسهيلات المقدمة لتيسير عملية التصويت، مشيرة إلى أن عدد المصريين المسجلين في كوريا الجنوبية يتراوح بين 3000 إلى 3800 ناخب وفق الإحصائيات الرسمية.

وتُجرى عملية التصويت للمصريين في الخارج يومي 1 و2 أغسطس، من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة، وتُعد نيوزيلندا أول دولة بدأت فيها عملية التصويت بسبب فارق التوقيت البالغ 9 ساعات بينها وبين مصر.

ووفق الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، تُجرى الانتخابات في الداخل يومي 4 و5 أغسطس، على أن تنتهي عملية الفرز وإعلان الحصر العددي للأصوات في 12 أغسطس.

تبدأ فترة الطعون على قرارات اللجان العامة في اليوم ذاته ولمدة 48 ساعة، على أن تُحسم الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا في الفترة من 15 إلى 24 أغسطس.

ويُستأنف الصمت الدعائي لجولة الإعادة يوم 24 أغسطس، لتُجرى جولة الإعادة في الخارج يومي 25 و26، وفي الداخل يومي 27 و28 من الشهر نفسه، فيما تُعلن النتيجة النهائية وتُنشر في الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر المقبل.

أبناء الجالية المصرية العاصمة الكورية الجنوبية سول انتخابات مجلس الشيوخ السفارة المصرية في سول عملية التصويت للمصريين في الخارج

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