سفيرة مصر بكازاخستان: انتخابات مجلس الشيوخ تسير بسلاسة وسط دعم متواصل من الهيئة الوطنية

أكدت السفيرة ابتسام رخا، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى كازاخستان، أن عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ تسير بسلاسة وانتظام دون تسجيل أي مشكلات فنية أو لوجستية، مشيرة إلى أن اليوم الأول للتصويت شهد انضباطًا ملحوظًا واستعدادًا كاملًا من قبل البعثة المصرية في العاصمة الكازاخية نور سلطان.

وفي مداخلتها خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة تصويت المصريين بالخارج، وجّهت السفيرة رخا الشكر إلى المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، وإلى جميع أعضاء فريق العمل بالهيئة، على ما قدموه من دعم متواصل وتنسيق فعّال ساعد في الإعداد الجيد للعملية الانتخابية وضمان انطلاقها بسلاسة. وأكدت أن الدعم الفني والتنظيمي من الهيئة مستمر على مدار الساعة، بما يضمن معالجة أي طارئ بسرعة وفعالية.

وأضافت السفيرة أن السفارة المصرية في كازاخستان حرصت على توفير بيئة ملائمة لاستقبال الناخبين، من خلال تجهيز مقر اللجنة الانتخابية بكل ما يلزم من وسائل راحة وإرشاد، فضلاً عن الالتزام الكامل بالإجراءات التنظيمية والصحية. كما أشارت إلى أن السفارة كثفت جهودها خلال الأيام الماضية للتواصل مع أبناء الجالية المصرية، من خلال وسائل التواصل المختلفة، لحثهم على المشاركة وممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم.

وشددت السفيرة رخا على أن مشاركة المصريين بالخارج، رغم اختلاف التوقيتات وظروف الإقامة، تُعدّ رسالة قوية على عمق الانتماء الوطني، وتؤكد على حرص الجاليات المصرية على الإسهام في مسيرة الاستقرار والديمقراطية التي تشهدها الدولة المصرية، مؤكدة أن العملية الانتخابية في الخارج تمثل أحد وجوه التكامل بين الوطن وأبنائه في المهجر.