سفير مصر بالرياض: اتخذنا حزمة من الإجراءات اللوجستية من أجل راحة الناخبين من أبناء الجالية | صور

في إطار متابعة سير انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين بالخارج، أعلن السفير إيهاب أبو سريع، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة العربية السعودية، أن العملية الانتخابية تسير بسلاسة وانتظام منذ اللحظات الأولى لفتح لجنة التصويت بمقر البعثة الدبلوماسية في العاصمة الرياض.

وخلال مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم السبت، أكد السفير أبو سريع أن اللجنة فتحت أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت الرياض، وفقًا للجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف أن التصويت يجري في أجواء هادئة ومنظمة، وسط التزام كامل بالإجراءات التنظيمية والتيسيرية التي تضمن راحة الناخبين وسهولة إدلاءهم بأصواتهم.

وأشار السفير إلى أن السفارة اتخذت حزمة من الإجراءات اللوجستية لمواجهة التحديات المناخية، خصوصًا درجات الحرارة المرتفعة، وذلك من خلال توفير مظلات وأماكن انتظار مكيّفة لتقليل فترات الانتظار وتعزيز الراحة للناخبين، لا سيما كبار السن والعائلات.

ولفت إلى أن اللجنة شهدت إقبالًا ملحوظًا من المواطنين خلال الساعة الأولى والنصف من بدء عملية التصويت، ما يعكس وعيًا متزايدًا لدى الجالية المصرية بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري.

وفي ختام كلمته، وجّه السفير أبو سريع الشكر إلى الهيئة الوطنية للانتخابات على الدعم الفني والتنسيق المستمر مع السفارة، مشيدًا بالجهود المبذولة لضمان انضباط وسلامة العملية الانتخابية على مدار الأيام الماضية.