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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سفير مصر باليونان: انتخابات الشيوخ تسير بسلاسة والمصريون يتمتعون بوعي كبير

الانتخابات
الانتخابات
القسم الخارجي

أكد السفير عمر عامر، سفير مصر لدى اليونان، أن البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج تضطلع بدورها المنوط بها لتنظيم والإشراف على الاستحقاقات الانتخابية خارج الوطن، كما أن أبناء مصر المقيمين بمختلف دول العالم أصبح لديهم أيضاً دراية ووعي بآليات التصويت مما يعكس حرصهم على المشاركة السياسية. 

وقال السفير عمر عامر، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم (الجمعة)، أن عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بدأت صباح يوم الجمعة وتستمر ليوم السبت أيضا من التاسعة صباحا إلى التاسعة مساء، لاستقبال أبناء الجالية المصرية من مختلف الفئات العمرية للإدلاء بصوتهم فى مقر اللجنة الانتخابية.

وأضاف أن عملية التصويت تجرى بشكل سلس ودون أي عوائق، ووفقا للقواعد المنظمة لذلك حيث يتم التحقق من هوية الناخب عن طريق أصل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المصري الساري قبل الإدلاء بصوته، فضلاً عن توفير كافة سبل الرعاية للناخبين ولاسيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لتمكينهم من التصويت بسهولة .

ولفت إلى أن البعثة الدبلوماسية المصرية باليونان قد بدأت التحضير لهذا الاستحقاق النيابي المهم خلال الفترة الماضية، والإعلان عن موعد عقد الانتخابات، والرد على الاستفسارات التى تلقتها من أبناء الجالية في أثينا وخارجها، علاوة على التواصل مع المصرييين المقيمين في مناطق بعيدة عن العاصمة عبر كافة وسائل التواصل المتاحة لحثهم على الحضور وممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في الاقتراع.

وثمن السفير عمر عامر حرص شباب الجالية المصرية باليونان على المشاركة الفعالة في التصويت بالاستحقاقات الانتخابية بما يعكس مدى إدراكهم للمسئولية والتزامهم بالمواطنة ورغبتهم في التأكيد على انتمائهم واهتمامهم بقضايا وطنهم الأم.
وأشار إلى أنه عقب انتهاء عملية الاقتراع في تمام التاسعة مساء غد السبت تبدأ عملية الفرز والحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم وإرسال النتائج إلى وزارة الخارجية لتقوم بدورها بنقلها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

انتخابات الشيوخ اليونان مصر

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