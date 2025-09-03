قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

كوريا الجنوبية تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن .. ما جدول أعمالها مع جارتها؟

محمد على


بدأت كوريا الجنوبية رسميا رئاستها الدورية لمدة شهر لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة فيما عقد المجلس صباح أمس الثلاثاء اجتماعا غير رسمي برئاسة القائم بأعمال السفير الكوري الجنوبي لدى الأمم المتحدة كيم سانج-جين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

اعتمد الاجتماع ’خطة عمل‘ تتضمن جدول أعمال مجلس الأمن للاجتماعات وغيرها من الارتباطات في سبتمبر.

وذكر كيم أن كوريا ستتولى بتواضع رئاسة المجلس، مؤكدا التزام سيئول بقيادة المجلس بالكفاءة والشفافية والشمولية.

وستعقد كوريا في 9 سبتمبر مناقشة عامة حول عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة، لحشد الدعم الدولي لضرورة وأهمية عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة.

الذكاء الإصطناعي

كما أعلنت وزارة الخارجية اليوم الأربعاء أن الرئيس لي، بصفته رئيسا لمجلس الأمن، سيترأس مناقشة مفتوحة حول الذكاء الاصطناعي وتأثيراته على السلام والأمن العالميين في يوم 24 سبتمبر، وهي المرة الأولى التي يقود فيها رئيس كوري مثل هذه الجلسة.

صرح مسؤولون يوم الاثنين بأن كوريا الجنوبية ستتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هذا الشهر لأول مرة منذ 15 شهرًا.

بدأت كوريا الجنوبية رئاستها رسميًا يوم الثلاثاء (بتوقيت نيويورك)، وفقًا لمقر الأمم المتحدة، ومن المتوقع أن تستخدم سيول رئاستها للمساعدة في وضع جدول أعمال المجلس وتشكيل مناقشاته حول قضايا عالمية رئيسية، بما في ذلك الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والحرب في أوكرانيا.

 

الدول الأعضاء الخمس عشرة 


تولت كوريا الجنوبية، التي بدأت فترة ولايتها كعضو غير دائم في مجلس الأمن لمدة عامين العام الماضي، الرئاسة آخر مرة في يونيو من العام الماضي في ظل تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

تتناوب الدول الأعضاء الخمس عشرة في المجلس على رئاسة مجلس الأمن شهريًا، وتُحدد حسب الترتيب الأبجدي الإنجليزي لأسماء الدول الأعضاء.


تعد هذه المرة الخامسة التي تتولى فيها كوريا الجنوبية الرئاسة منذ انضمامها إلى الأمم المتحدة عام ١٩٩١.


وفقًا للمعلن، لم تُخطط كوريا الجنوبية لأي اجتماعات تتعلق بكوريا الشمالية حتى الآن. ولهذا السبب، تعلقت العديد من أسئلة الصحفيين بكوريا الشمالية. 

وردًا على سؤال صحفي حول ما إذا كان مجلس الأمن سيناقش قضية الدعم العسكري الكوري الشمالي لروسيا في حرب أوكرانيا، صرّح نائب السفير كيم: "في هذه المرحلة، لم تُدرج قضية كوريا الشمالية كبند على جدول الأعمال"، مضيفًا: "إذا أقدمت كوريا الشمالية على استفزازات، فسنعقد مشاورات بالتأكيد، وكوريا الشمالية بلا شك من أهم أولوياتنا". 

كوريا الشمالية على أجندة الجنوبية

 

سأل صحفي آخر مجددًا: "هل هناك أي اجتماعات تتعلق بكوريا الشمالية؟"، فأجاب نائب السفير كيم: "لا توجد خطط لشهر سبتمبر، ولكن إذا كانت هناك استفزازات مثل إطلاق صواريخ باليستية، فنحن مستعدون لعقد اجتماعات".

من وجهة نظر كوريا الجنوبية، يُعدّ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قناةً رئيسيةً لإطلاع المجتمع الدولي بشكلٍ شاملٍ وفعّال على قضايا مثل البرنامج النووي لكوريا الشمالية، والدعم العسكري لروسيا، وحقوق الإنسان في كوريا الشمالية. 

عقدت كوريا الجنوبية اجتماعًا حول حقوق الإنسان في كوريا الشمالية في مجلس الأمن في أغسطس 2023 بعد ست سنوات، وكان هذا هو سبب عقدها لهذه الاجتماعات، مثل دعوة المنشق الكوري الشمالي كيم جيون هيوك في يونيو الماضي عندما كانت كوريا الجنوبية ترأس مجلس الأمن للاستماع إلى الحقائق المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان في كوريا الشمالية. في ذلك الوقت، أكدت حكومة كوريا الجنوبية في مناسباتٍ عديدة على أهمية طرح قضية حقوق الإنسان في كوريا الشمالية على الساحة العالمية.

ردًا على مسألة مناقشة قضية حقوق الإنسان في كوريا الشمالية خلال رئاسة كوريا الجنوبية لمجلس الأمن العام الماضي، صرّح نائب السفير كيم قائلاً: "موقفنا المتمثل في ضرورة بذل جهود متواصلة لتحسين وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية لم يتغير"، مضيفًا: "المساعدات الإنسانية من أهم الوسائل لتخفيف معاناة سكان كوريا الشمالية". وفيما يتعلق بسؤال: "هل قضية حقوق الإنسان في كوريا الشمالية مسألة ثانوية؟"، أجاب: "لم أقل ذلك، وموقف حكومة كوريا الجنوبية المتمثل في ضرورة بذل جهود متواصلة لتحسين وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية لم يتغير".

