الرئيس السيسي: مهما تعددت وجوه الشر وتنوعت أساليبه ستبقى مصر آمنة
الرئيس السيسي يشهد الفيلم التسجيلي رحمة للعالمين باحتفالية المولد النبوي
عرضا حياة المواطنين للخطر .. القبض على قائدى دراجتين ناريتين بالإسكندرية
لقاء سويدان تفضح الوجبة المشبوهة.. والمطعم مهدد بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه
وفد إفريقي يزور وزارة الصحة لتبادل الخبرات في تطوير الرعاية الأولية
صحة غزة: ارتفاع عدد ضحايا استهداف مراكز المساعدات إلى 2339 شهيدا
رايح يغيّر الكاوتش | طفل يقود سيارة ربع نقل بالمعادي واستدعاء والده للتحقيق
الرئيس السيسي: مصر تمضي على درب بناء دولة قوية تستند إلى القيم المحمدية
وزير الأوقاف: التجديد والأخلاق والإحسان جوهر الرسالة المحمدية
شيخ الأزهر: الإسلام حرم قتل أطفال العدو والصهاينة يصبون الجحيم على صغار غزة
شيخ الأزهر للرئيس السيسي: نقدر موقفكم الثابت لرفض مؤامرات التهجير ومساندة الفلسطينيين
بعد شائعة وفاة 4 أشخاص بسبب الإيجار القديم بالمطرية .. هذه عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
ضم الضفة الغربية | أول تعليق من الأردن على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي

الأردن - علم
الأردن - علم
محمود نوفل

 
أصدرت المملكة الأردنية الهاشمية إدانة رسمية شديدة اللهجة ضد وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، وذلك على خلفية اقتحامه للأراضي الفلسطينية المحتلة وإطلاقه سلسلة من التصريحات العدائية والعنصرية التي تهدد بتقويض أي فرصة للسلام والاستقرار في المنطقة.

وعبّر الأردن عن رفضه وإدانته الكاملة لاقتحام الوزير المتطرف للأراضي الفلسطينية، معتبراً هذه الخطوة عملاً استفزازياً يصب الزيت على النار ويزيد من حدة التوتر.

وجاءت الإدانة لتشمل التصريحات الخطيرة التي أطلقها سموتريتش، والتي دعا فيها صراحة إلى ضم الضفة الغربية المحتلة ومنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وهو ما تعتبره المملكة تقويضاً ممنهجاً لحل الدولتين وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

امتدت الإدانة الأردنية لتشمل التهديدات المباشرة التي وجهها سموتريتش للسلطة الوطنية الفلسطينية، الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني.

وشدد الأردن على أن مثل هذه التهديدات لا تخدم سوى أجندات المتطرفين وتهدف إلى إضعاف السلطة الفلسطينية وخلق فراغ أمني وسياسي يهدد المنطقة بأسرها.

وأكد الأردن على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري لوضع حد لهذه الانتهاكات والتصريحات غير المسؤولة، ومحاسبة المسؤولين عنها، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة.
 

