الخارجية الفلسطينية: دعوات سموتريتش لضم الضفة يهدد إقامة دولة فلسطينية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الخارجية الفلسطينية، قالت إن دعوات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش لضم الضفة تهديد مباشر لإقامة دولة فلسطينية.

وأضافت الخارجية الفلسطينية، أننا ندين تحريض سموتريتش العلني على السلطة الوطنية الفلسطينية، ونطالب بفرض مزيد من العقوبات على إسرائيل لوقف انتهاكاتها.

وأكد وزير‎ الخارجية بدر عبد العاطي ، ونائب الرئيس الفلسطيني ، على ضرورة تكثيف الضغوط الإقليمية والدولية على إسرائيل لوقف الحرب على قطاع غزة، وضرورة الضغط على إسرائيل لقبول مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأدان وزير الخارجية ، سياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل في قطاع غزة، ويدين استخدام إسرائيل المجاعة سلاحا في غزة، وجدد رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وتابع وزير الخارجية : نرفض توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة والاستمرار في جرائم الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، ونرفض مصادرة الأراضي وحملات الترهيب التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون ضد الشعب الفلسطيني.