قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جينجر تشابمان: ترامب يركز على مكافحة الجرائم الداخلية في شيكاغو
بأسعار مخفضة.. الزراعة تطرح بيض المائدة بمنافذها| بكام الكرتونة؟
الأمن المائي.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
لي لي محمد صبيح تحصد ذهبية كأس مصر للجمباز الفني تحت 6 سنوات
مدبولي يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف
خبير: إسرائيل ماضية في خطتها لغزة وتوسع العمليات العسكرية في القطاع
بسبب الهاتف .. فتاة تقفز من الخامس هربا من بطش والدتها بعين شمس
نجا بأعجوبة بعد انهيار جدار عليه.."الأقصر" تنتفض لإنقاذ رجل متطوع لحفر القبور
سيول مفاجئة تضرب أودية جبلية في حلايب وشلاتين وأبو رماد بالبحر الأحمر
نواب: كلمة الرئيس في المولد النبوي تجديد للعهد على بناء الإنسان وترسيخ القيم النبوية
السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي| مصر والسودان : نرفض أي تحركات أحادية في حوض النيل
مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا لن يُهجّر من أرضه رغم المخططات الإسرائيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إثيوبيا وإريتريا.. شرارة حرب جديدة بالقرن الأفريقي تلوح في الأفق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
القسم الخارجي

حذر محللون سياسيون من خطر اندلاع حرب جديدة بين إثيوبيا وإريتريا، ما لم تعد إثيوبيا صياغة مقاربتها لملف العلاقات الثنائية وعملية السلام في إقليم تيجراي.

ويأتي هذا التحذير بعد تصاعد التوترات بين البلدين وتبادل الاتهامات في المحافل الدولية، وفق تقرير نشرته مجلة فورين بوليسي.

وأوضحت المجلة أنه في يوليو الماضي، اتهمت أديس أبابا إريتريا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالاحتلال وارتكاب انتهاكات في إقليم تيجراي شمالي إثيوبيا، حيث قاتلت القوات الإريترية إلى جانب الجيش الإثيوبي خلال حرب 2020-2022، ولم تنسحب بالكامل رغم توقيع اتفاق بريتوريا في نوفمبر 2022 لإنهاء النزاع.

من جهتها، ردت إريتريا باتهام إثيوبيا بشراء الأسلحة على نطاق واسع والتآمر ضدها، بينما اتهمت أديس أبابا أسمرة وجبهة تحرير شعب تيجراي بالتخطيط لهجوم مشترك.

ولفتت المجلة إلى أن هذه التراشقات السياسية والعسكرية أحيت المخاوف من انفجار مواجهة إقليمية جديدة في القرن الأفريقي.

ويشير خبراء إلى أن اتفاق بريتوريا، الذي نص على وقف إطلاق النار وإعادة الحياة الدستورية في تيجراي، لم ينجح في معالجة القضايا الجوهرية، مثل انسحاب القوات الإريترية والأمهرية من الإقليم، وعودة النازحين، وإجراء حوار سياسي شامل، كما أن غياب آليات رقابة قوية وتراخي المجتمع الدولي سمح بترحيل الأزمات بدلًا من حلّها.

وذكرت فورين بوليسي، أن التقارب الأخير بين أسمرة وجبهة تحرير تيجراي زاد المشهد تعقيدًا، خاصة بعد تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول "حق بلاده في استعادة منفذ على البحر الأحمر"، وهو ما اعتبر تهديدًا مباشرًا للمصالح الإريترية.

ويرى مراقبون أن أي تحالف محتمل بين إريتريا وجبهة تيجراي قد يعرض العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وممرها البحري نحو جيبوتي لخطر مباشر، ما قد يفتح الباب أمام تدخل أطراف إقليمية أخرى مثل السودان. 

وتحاول الدبلوماسية الدولية، ولا سيما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إنعاش عملية السلام، عبر دعوات لتفعيل اتفاق بريتوريا وضمان انسحاب القوات الأجنبية، لكن المراقبين يحذرون من أن التباطؤ في هذا الملف قد يدفع المنطقة إلى نزاع أشمل، يهدد استقرار القرن الأفريقي بأكمله.

إثيوبيا القرن الأفريقي فورين بوليسي إريتريا أسمرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

ترشيحاتنا

والد الطفل

النيابة تستمع لأقوال والد طفل قاد سيارة ربع نقل وسار برعونة في المعادي

صورة أرشيفية

ضبط المتهمين في واقعة اعتداء زوج وأقاربه على الزوجة وأبنائها بالمحلة

محكمة

حبس سائق استدرج طفلة وتحـ.رش بها داخل توك توك

بالصور

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

البصارة
البصارة
البصارة

رسائل وبطاقات للحبايب.. تهنئة المولد النبوي الشريف2025

تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف

فيديو

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد