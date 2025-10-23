قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

من هو صالح الفوزان.. مفتي السعودية الجديد؟

الشيخ صالح فوزان مفتي السعودية الجديد
الشيخ صالح فوزان مفتي السعودية الجديد
عبد الرحمن محمد

في خطوة جديدة تعكس ثقة القيادة السعودية بعلمائها الراسخين، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمرًا ملكيًا بتعيين الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان مفتيًا عامًا للمملكة العربية السعودية، ورئيسًا لهيئة كبار العلماء، إلى جانب تكليفه برئاسة الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمرتبة وزير، ليخلف بذلك أحد أرفع المناصب الدينية في العالم الإسلامي.

النشأة والبدايات العلمية

وُلد الشيخ صالح الفوزان عام 1354هـ في بلدة الشماسية التابعة لمنطقة القصيم، حيث نشأ في بيئة محافظة محبة للعلم والدين. 

بدأ تعليمه في المدارس النظامية، ثم اتجه إلى حلقات العلماء في مدينة بريدة، وتلقى العلم على يد كبار العلماء مثل الشيخ عبد الله بن حميد والشيخ إبراهيم بن عبيد، ما أسهم في تكوينه العلمي المتين الذي اتسم بالعمق والدقة.

المسيرة الأكاديمية والتخصصات العلمية

واصل الشيخ الفوزان مسيرته التعليمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وتخرج في كلية الشريعة بدرجة البكالوريوس، ثم حصل على الماجستير والدكتوراه من نفس الجامعة. 

تناولت رسالته للماجستير علم المواريث ونال عنها درجة الامتياز، بينما خصص رسالته للدكتوراه لدراسة الأطعمة ما يحل منها وما يحرم، وحصل عنها على درجة الشرف الأولى.

المناصب والمسؤوليات

بدأ الشيخ صالح الفوزان حياته العملية مدرسًا في المدارس الابتدائية، ثم انتقل إلى المعاهد العلمية، ومنها إلى كلية الشريعة، قبل أن يتولى إدارة المعهد العالي للقضاء. كما يشغل منصب الإمام والخطيب في أحد جوامع مدينة الرياض، حيث يقدّم خطب الجمعة، ويشرف على حلقات علمية أسبوعية في علوم الفقه والعقيدة والفرائض.

مكانته العلمية ودوره الدعوي

يُعد الشيخ الفوزان أحد أبرز علماء المملكة في العصر الحديث، وعضوًا في هيئة كبار العلماء، وله مؤلفات فقهية وعقدية تُدرّس في عدد من الجامعات والمعاهد الإسلامية. وتميّز منهجه بالاعتدال والتمسك بالأدلة الشرعية، مع وضوح الرؤية في القضايا الفقهية والفكرية.

ويمثل تعيينه مفتيًا عامًا للمملكة تتويجًا لمسيرة علمية طويلة حافلة بالعطاء، أكسبته مكانة مرموقة بين العلماء داخل المملكة وخارجها، بوصفه أحد رموز الفقه الإسلامي المعاصر.

صالح الفوزان هيئة كبار العلماء القصيم جامعة الإمام العلماء السعوديون

