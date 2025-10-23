قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اكتشاف نادر في الفضاء.. قمر ثاني مؤقت للأرض يظهر في مدارها
ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية
وزير الخارجية الإسرائيلي: ملتزمون بالعمل من أجل إنجاح خطة ترامب رغم الصعوبات
مصر تكثف اتصالاتها مع الولايات المتحدة لتثبيت وقف إطلاق النار بغزة
إيقاف 50 ألف هاتف في مصر.. شعبة المحمول تكشف مفاجأة حول سداد الرسوم والضرائب
إيمان أبو الدهب: لينك لمس كل بيت مصري لأنه من أفضل أعمال الأوف سيزون
إصابة كيم كاردشيان بتمدد في الأوعية الدموية .. تفاصيل
الدردير يثير غضب جماهير الأهلي:نعيش ونرمي وغيرنا لسه بيلم من استعمالنا
الشرطة البريطانية تعتقل 3 أشخاص للاشتباه في العمل مع المخابرات الروسية
325 جنيهًا تراجع بأسعار الذهب اليوم
بمشاركة الأهلي والزمالك| قرار جديد من الكاف بدوري الأبطال والكونفدرالية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

"عمل منه استيك".. محامي قاتل الإسماعيلية : مريض نفسي وليس مجرم محترف

محامي القاتل
محامي القاتل
الإسماعيلية انجي هيبة

صرح المستشار حمد احمد، محامي القاتل يوسف ايمن في واقعة الصاروخ الكهربائي، أن موكله مريض نفسي وأنه يستند علي تفاصيل الواقعة المأساوية والبعيدة عن الطبيعة البشرية، حيث أن المتهم لم يكتفي بقتل زميله بلا قام بتحويل جثته الي ٦ أشلاء منفصلة وقام بطهي جزء منها وتناولها بالفعل، مؤكدا أن هذا ما يؤكد صحة دفاعه بأن المتهم مختل.

وقررت جهات التحقيق تجديد حبس صاحب محل موبايلات 15 يوما على ذمة التحقيقات وذلك بعد ان قام المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته بصاروخ كهربائي ببيع تليفون القتيل له منذ عدة شهور.


كما قررت النيابة العامة تجديد حبس الطفل يوسف ايمن المتهم في قضية مقتل طفل علي يد زميله المعروفة إعلاميا بـ « صاروخ الكهربائي»، 15 يوما.
كما قررت النيابة العامة حبس الاب « والد القاتل»، 4 ايام علي ذمة التحقيقات، كذلك حبس صاحب محل لبيع الموبايلات، كان وقد سبق اشتري تليفون المجني عليه من القاتل بعد وقوع الجريمة.

كشفت التحقيقات في قضية مقتل طفل علي يد زميله في واقعة الصاروخ الكهربائي، عدد من المشاهد الصادمة والبعيدة عن الشارع المصري.

وكان من بين المشاهد المؤسفة  هو قيام الطفل يوسف ايمن بقتل زميله في الدراسة وتحويل جثته الي أشلاء  باستخدام ادوات والده والذي يعمل نجار وهي الشاكوش والصاروخ الكهربائي « البطارية ».

وبحسب جيران القتيل، فإن الاب دائم التغيب عن المنزل بسبب ظروف عمله، كذلك الام والتي انفصلت عن الاب قبل سنوات قليلة وتركت خلفها ٣ اطفال وتزوجت من اخر.


أثارت التحقيقات في واقعة مقتل طفل علي يد زميله في واقعة الصاروخ والكهربائي بمحافظة الإسماعيلية، علي مدار الأيام القليلة الماضية، عدة مفاجأة صادمة.
من جانبها كشفت مصادر رسمية  مطلعة منوط لها التحقيقات الموسعة في القضية التي هزت الرأي العام المصري، عن قيام الطفل المتهم بإنشاء جروب بغرض النصب علي المواطنين تحت مسمي مؤسسة لعلاج الادمان، يقوم من خلالها بجمع الأموال كعربون من  الراغبين في التعافي من تعاطي وإدمان المواد المخدرة بتحويل مبالغ مادية علي محفظة الموبايل.

نفي تقرير الطب الشرعي ما أثير حول  وجود علاقة بين الطفلين « المجني والمجني عليه » في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية.

وكشف تقرير صادر عن مصلحة الطب الشرعي بمحافظة الإسماعيلية ، عدم وجود أي آثار تدل علي وجود علاقة جنسية شاذة بين الطفلين ، وذلك بعدما خضع المتهم للفحص الدقيق.


واصطحبت جهات التحقيق الطفل المتهم بقتل زميله بالإسماعيلية وتقطيعه بمنشار كهربي، إلى مسرح الجريمة المرة الثانية  بحثا عن أدلة جديدة حول الواقعة، وذلك للتأكد من عدم وجود أشخاص آخرين مشاركين الجاني وقت تنفيذ الجريمة.

وسط إجراءات أمنية مشددة ظهر الطفل يوسف المتهم بقتل زميله بالإسماعيلية في مسرح الجريمة، رفقة جهات التحقيق، بحثا عن أدلة جنائية جديدة.

و أمرت جهات التحقيق بالقيام بإجراء التحريات التكميلية حول الحادث، وتوضيح علاقة والد المتهم بالجريمة وما إذا كان مشاركا بها من عدمه.


وكانت النيابة العامة أمرت في وقت سابق إيداع الطفل يوسف المتهم بقتل زميله بالإسماعيلية وتقطيعه بصاروخ كهربي، مركز رعاية 15 يوما لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته للمحاكمة.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية الصاروخ الكهربائي

