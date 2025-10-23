قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اكتشاف نادر في الفضاء.. قمر ثاني مؤقت للأرض يظهر في مدارها
ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية
وزير الخارجية الإسرائيلي: ملتزمون بالعمل من أجل إنجاح خطة ترامب رغم الصعوبات
مصر تكثف اتصالاتها مع الولايات المتحدة لتثبيت وقف إطلاق النار بغزة
إيقاف 50 ألف هاتف في مصر.. شعبة المحمول تكشف مفاجأة حول سداد الرسوم والضرائب
إيمان أبو الدهب: لينك لمس كل بيت مصري لأنه من أفضل أعمال الأوف سيزون
إصابة كيم كاردشيان بتمدد في الأوعية الدموية .. تفاصيل
الدردير يثير غضب جماهير الأهلي:نعيش ونرمي وغيرنا لسه بيلم من استعمالنا
الشرطة البريطانية تعتقل 3 أشخاص للاشتباه في العمل مع المخابرات الروسية
325 جنيهًا تراجع بأسعار الذهب اليوم
بمشاركة الأهلي والزمالك| قرار جديد من الكاف بدوري الأبطال والكونفدرالية
بعد أزمة حذف الصورة.. ليفربول يحسم الجدل حول مستقبل محمد صلاح

محمد صلاح نجم ليفربول
كشف تقرير صحفي، عن قرار إدارة نادي ليفربول الإنجليزي بشأن مصير النجم المصري محمد صلاح مع الريدز في الفترة المقبلة.

وذكر موقع “footballinsider” الإنجليزي، أن نادي ليفربول ليس لديه أي نية حالية في التخلي عن خدمات محمد صلاح، رغم تراجع أرقامه التهديفية.

وحذف محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، صورته بقميص ليفربول وجملة "لاعب ليفربول" من حسابه الرسمي على منصة X (تويتر سابقًا)، خلال الساعات الماضية، بعد استبعاده من التشكيلة الأساسية أمام فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا.

أساطير الكرة الإنجليزية يدعمون صلاح

في سياق متصل، قال جاري نيفيل، أسطورة مانشستر يونايتد، في تصريحات نقلها موقع “rousingthekop”: “عادة ما يتراجع المعدل البدني للاعبين بعد سن الـ30 عاما، لكن الأمر مختلف مع محمد صلاح، لا يزال يحتفظ بلياقته البدنية، الدعم المعنوي الكبير سيساعده على استعادة مستواه”.

من جانبه، قال تيري هنري، أسطورة أرسنال، إن محمد صلاح يبقى اللاعب الأهم في صفوف ليفربول، مشيرًا إلى أن اللاعب عانى ضغوطا مضاعفة في الفترة الأخيرة، بسبب الهزائم المتتالية لفريق ليفربول.

وأوضح هنري أن صلاح لا يزال يحتفظ بلياقته البدنية والذهنية، حيث كان قريبًا من التسجيل في بعض المناسبات، لكن التوفيق لم يحالفه.

أما روي كين، أسطورة مانشستر يونايتد، فأوضح أن أزمة ليفربول لا تكمن في محمد صلاح، قائلاً: “أعتقد أن أكبر مشكلة يواجهها ليفربول هي الدفاع، ففي الهجوم لا يزال هناك تهديد على المرمى، ولديهم جودة عالية. لكن دفاعيًا”.

ليفربول محمد صلاح الريدز فرانكفورت جاري نيفيل

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

محمد صلاح

مسألة وقت يا خاين.. صديق محمد صلاح المقرب يوجه رسالة إلى مدرب ليفربول

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

مشغولات ذهبية

عاود الارتفاع.. أسعار الذهب الآن في مصر

الذهب

325 جنيهًا تراجع بأسعار الذهب اليوم

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

حالة الطقس اليوم

الموجة الحارة مستمرة.. الأرصاد تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة

اسعاف

ارتفاع ضحايا حادث انقلاب ميكروباص قنا الزراعي لحالة وفاة و14 مصابا

المتهمين

القبض على المتهمين بسحل كلب في القليوبية

المتهم

القبض على قائد سيارة نقل إصطدم بأخرى في القليوبية

بالصور

ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية

تموين الشرقية
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الاحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين

القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
شياكة ورقي.. إطلالات درة تسرق الأضواء في الجونة

درة
المتهمين

القبض على المتهمين بسحل كلب في القليوبية

رانيا يوسف

رانيا يوسف تعلق على منتقدي زواجها: لو ماتشتمتش هستغرب

المتهمة

القبض على بلوجر وفتاتين يمارسن الرزيلة في الإسكندرية

إلهام شاهين

عايزة أروح التواليت.. إلهام شاهين ترد على اتهامها بالسخرية من حديث لبلبة بمهرجان الجونة|فيديوجراف

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

