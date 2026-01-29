دمياط.. إعداد خطط لتشغيل الأسواق الحضارية بقرى «حياة كريمة» بكفر سعد



اعلنت الوحدة المحليه بكفر سعد بمحافظة دمياط عن أنه جارِ إعداد مخططات لتتفيذ عدد من الأفكار المبتكرة لتطوير وتشغيل أسواق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرى كفر سعد، بما يضمن تعظيم الاستفادة منها وتحقيق الاستدامة في تشغيلها..

وعلى هذا الصعيد،،شملت الجهود تطوير وتعديل تصميم سوق العباسية ليتناسب مع طبيعة الأنشطة التجارية واحتياجات المواطنين والتجار، بما يسهم في تحقيق الانضباط داخل السوق، وتحسين حركة البيع والشراء، ورفع كفاءة التشغيل...

علاوة على تنفيذ مبادرة «معرض اليوم الواحد للمفروشات» بسوق كفر الغاب، بهدف تنظيم الأنشطة التجارية، وتحسين المظهر العام، ورفع مستوى الخدمات المقدمة، بما يعكس الشكل الحضاري للأسواق ويحقق رضا المواطنين.

ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تعظيم العائد من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، ودعم جهود التنمية المحلية، وتقديم خدمات لائقة تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.