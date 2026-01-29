بعد مباراة الأهلي ودجلة.. لجنة الحكام تبحث شكوى ماجد سامي في “الانضباط”

علق الإعلامي جمال الغندور على هجوم ماجد سامي على الطاقم التحكيمي وتقنية الفيديو في مباراة الأهلي التي أقيمت أمس وانتهت بفوز الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تصريحات ماجد سامي

وقال خلال تصريحاته لبرنامج ستاد المحور:"تواصلنا مع مصدر بلجنة الحكام وأكد أن ركلة جزاء الأهلي أمام وادي دجلة صحيحة، وتدخل تقنية الفيديو للتأكيد على أن اللعبة من داخل منطقة الجزاء، قرار سليم، كما أن دجلة لا يستحق ركلة جزاء، وتدخل ياسر إبراهيم مع لاعب دجلة عبارة عن احتكاك".

وأضاف:"المصدر أكد على احترامه لوجهة نظر أي مسؤول لكن التجاوز مرفوض ونبحث تقديم شكوى إلى لجنة الانضباط ضد ماجد سامي مالك وادي دجلة".