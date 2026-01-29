ما هي أفضل ليلة في العام.. القدر أم النصف من شعبان؟

قال الدكتور هاني تمام، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، إن ليلة النصف من شعبان، هي أفضل ليلة بعد ليلة القدر ، فهي ليلة التجلي الأعظم من الله سبحانه وتعالى على خلقه.

واستشهد هاني تمام، أنه قد ورد في الحديث الشريف، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول (يطلع الله على خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع لخلقه إلا لمشرك أو مشاحن).

وأشار إلى أن هناك فرق بين الليلة وبين اليوم، فأعظم يوم هو يوم عرفة، أما أعظم ليلة فهي ليلة القدر، ومن بعدها ليلة النصف من شعبان.

وأكد أن المشاحن هو الذي امتلأ قلبه بالعداوة والحقد لغيره، فعلى كل مسلم أن يدخل هذه الليلة بصفاء قلب وتزكية نفس ومسامحة للخلقه كلهم.

وأشار إلى أن ليلة النصف من شعبان لها من الأسماء الكثير، وهناك قاعدة تقول (كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى) فليلة النصف من شعبان، تسمى ليلة البراءة لأن الله يكتب فيها لعباده براءة وعتق من النار وبراءة من الذنوب، وسميت ليلة التكفير لأن الله يكفر فيها ذنوب عباده، وسميت ليلة الإجابة لأن الله يستجيب فيها الدعاء.

وورد عن سيدنا عبدالله بن عمر أنه قال (خمس ليال لا يرد فيهن الدعاء، ليلة الأضحى وليلة الفطر وأول ليلة من رجب وليلة شعبان وليلة الجمعة) ونص على ذلك الإمام الشافعي على هذه الليالي التي يستجاب فيهن الدعاء.

فضل ليلة النصف من شعبان

عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ لَيَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ».

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «يَطَّلِعُ اللَّهُ - عز وجل - إِلَى خَلْقِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِعِبَادِهِ إِلا لاثْنَيْنِ مُشَاحِنٍ وَقَاتِلِ نَفْسٍ».

دعاء ليلة النصف من شعبان قضاء الحاجة

اللهمّ يا مطلع على جميع حالاتنا اقضِ عنّا جميع حاجاتنا، وتجاوز عن جميع سيّئاتنا وزلّاتنا، وتقبّل جميع حسناتنا وسامحنا، ونسألك ربّنا سبيل نجاتنا في حياتنا ومعادنا، اللهمّ يا مجيب الدّعاء، يا مغيث المستغيثين، يا راحم الضّعفاء أجب دعوتنا، وعجّل بقضاء حاجاتنا يا أرحم الرّاحمين.

.اللّهم ارزقني رزقًا لا تجعل لأحدٍ فيه منَه ولا في الآخرة عليه تبعةٌ برحمتك يا أرحم الراحمين.

. اللّهم صُبّ علينا الخير صبًّا صبًّا ولا تجعل عيشنا كدًّا كدًّا.

.الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي استسلم كلّ شيء لقدرته، الحمد لله الذي ذلّ كل شيء لعزّته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لمُلكه.

.اللّهم يا رزاق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين.