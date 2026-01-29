انفراد| على طريقة أفلام الأكشن.. لصوص يحفرون نفقا ويسرقون 3 غرف كهرباء بمستشفى بحلوان

سرقة مستشفي بحلوان تكشف مفاجآت

تغيب 70 % من الأطباء وإهدار 1800 عبوة من عقار ميثادول المخدر

اللصوص استولوا على 9 ملايين جنيه

في واقعة مثيرة على طريقة أفلام الأكشن والهروب من السجون في أفلام هوليوود، قام لصوص في منطقة حلوان بسرقة مستشفي الصحة النفسية بحلوان بطريقة مثيرة بعد أن حفروا نفقا من سور المستشفى إلى داخل غرف الكهرباء، وقاموا بسرقة محتويات 3 غرف كهرباء وقدرت السرقات بحوالي 9 مليون جنيه، بينما هربوا من المكان دون أن يشعر أحد، وذهب اللصوص فص ملح وداب.

علم موقع صدى البلد أن التحقيقات تتم حاليا حول السرقة داخل مستشفى الصحة النفسية في حلوان، ويتم استجواب جميع من كانوا متواجدين بالمستشفي ومراجعة الكاميرات وشهود العيان .

وأكدت مصادر مطلعة لـ موقع صدى البلد أن واقعة السرقة بتفاصيلها كانت مفاجأة كبرى لمسئولي المستشفي، حيث قام اللصوص بسرقة محتويات 3 غرف كهرباء، بعد أن حفروا نفقا وتسللوا إلى داخل المستشفى، وقاموا بالاستيلاء على محتويات تقدر بـ 9 ملايين جنيه، وذلك من أصل 14 مليون جنيه تكلفة غرف الكهرباء الموجودة داخل المستشفي.

واستولى اللصوص على محتويات الـ 3 غرف وهربوا بالسرقات من نفس الطريق الذي دخلوا منه، ورجحت المصادر وجود شخص أو طرف متورط من داخل المستشفي ساعدهم على الدخول لاتمام السرقة.

وتجرى التحقيقات حاليًا على قدم وساق لضبط الجناة ومن عاونهم على سرقة المستشفي وكذلك عودة المسروقات مرة أخرى، حتى لا يتعطل سير العمل بمستشفى الصحة النفسية بحلوان، أو تتأثر الخدمة الصحية المقدمة للمرضي النفسيين جراء سرقات محتوى الـ3 غرف كهرباء .

1800 عبوة ميثادول منتهية الصلاحية

وكشفت تحقيقات واقعة السرقة داخل المستشفى عن مفاجأة من العيار الثقيل، حيث تبين أن المستشفي قد استلمت من وزارة الصحة 1800 عبوة من عقار ميثادول المخدر وذلك في شهر فبراير 2025، وكنت صلاحية الاستخدام شهر واحد فقط.

واكتشفت لجنة التحقيق أنه لم يتم استخدام أي عبوة من العقار نهائيا، وتقدر سعر العبوة الواحدة بـ 600 جنيه، أي أن قيمة العبوات الـ 1800 من عقار الميثادول تقدر بحوالي أكثر من مليون جنيه ضاعت هبأ دون استخدام، الأمر الذي يعد به شبهة إهدار مال عام وفساد، وهو ما يحقق فيه فريق من النيابة حاليًا .

تغيب 70 % من أطباء المستشفى

وكذلك في مفاجأة من العيار الثقيل كشفت تحقيقات السرقة داخل المستشفي أن كشوف الحضور والانصراف الخاصة بالأطباء بها تلاعب واضح، وأن 70 % من قوة المستشفي النفسية في حلوان لا يحضرون للمستشفى ويغيبون عن العمل .

كما تطرقت التحقيقات إلى توقف العمل في أحد المباني التابعة للمستشفى، حيث كان هناك مناقصة خاصة بالمبنى في عام 2012 بتكلفة 500 ألف جنيه وقتها، وتم إهمالها وبقي المبني كما هو بينما تبلغ تكلفة المقايسة الحالية الجديدة للمبني 9 ملايين جنيه.