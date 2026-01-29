قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منها ريال مدريد وباريس سان جيرمان.. الفرق المتأهلة لملحق دوري أبطال أوروبا
ما هي أفضل ليلة في العام.. القدر أم النصف من شعبان؟
سماع دوي إطلاق نار وانفجارات يضربان محيط مطار نيامي الدولي بالنيجر
انفراد| سرقة مستشفى بحلوان تكشف مفاجأة: تغيب 70 % من الأطباء وإهدار 1800 عبوة من عقار ميثادول المخدر
كواليس أزمة عواد في معسكر الزمالك ليلة مباراة بتروجت.. فيديو
كارثة عالمية محتملة.. ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل
انفراد| على طريقة أفلام الأكشن.. لصوص يحفرون نفقا ويسرقون 3 غرف كهرباء بمستشفى بحلوان
الولايات المتحدة.. الحكم بالسجن 15 عامًا لمتهم بالتواطؤ مع إيران
تصعيد خطير بين واشنطن وطهران.. الحرس الثوري يهدد برد غير مسبوق
كاتب صحفي: ترامب يتعامل مع مصر باحترام واضح ويعتبر القاهرة ليست طرفا في صراعاته
حشد عسكري وتهديدات محتملة.. ماذا تريد واشنطن من طهران ؟
لدينا خطط لكل السيناريوهات.. الحرس الثوري الإيراني يرد على تصريحات ترامب
كاتب صحفي: ترامب يتعامل مع مصر باحترام واضح ويعتبر القاهرة ليست طرفا في صراعاته

ترامب
ترامب
هاني حسين

قال الكاتب الصحفي، أسامة سرايا، إن الولايات المتحدة تنتهج حاليًا سياسة أمريكية "بنكهة ترامبية" وبمزاج يتسم بالاندفاع والغرور، مشيرًا إلى أن هذه السياسة تعكس ملامح مرحلة جديدة في تاريخ أمريكا ما بعد القرن الحادي والعشرين.

وأوضح "سرايا" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "Ten"،، أن هناك وثيقتين صادرتين عن وزارة الحرب الأمريكية وقبلها مجلس الأمن القومي، ترسمان ملامح السياسة الأمريكية في مرحلة ما بعد ترامب، وتقدمان توصيفًا واضحًا لكيفية تصنيف الولايات المتحدة لأعدائها وطريقة تعاملها معهم مستقبلًا.

وأضاف أن مصر لا تواجه إشكالية مع ترامب، بل إن خلافاته تتركز بالأساس مع المنظمات الدولية، مؤكدًا أن ترامب اتخذ خطوتين مهمتين تخدمان المصالح المصرية، من بينها دوره في وقف الحرب على قطاع غزة، فضلًا عن إتاحته مساحات للديمقراطية والدبلوماسية في العلاقات مع مصر، دون أن يفرض عليها أثمانًا مالية، على عكس ما حدث مع بعض دول الخليج.

واختتم الكاتب الصحفي تصريحاته بالتأكيد على أن ترامب، رغم انتقاداته وتهجمه على العديد من زعماء العالم، تعامل مع مصر باحترام واضح، معتبرًا أن القاهرة ليست طرفًا في صراعاته، وأن قدرته على وقف حرب غزة تظل نقطة فارقة في تقييم سياساته.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

