كاتب صحفي: ترامب يتعامل مع مصر باحترام واضح ويعتبر القاهرة ليست طرفا في صراعاته

قال الكاتب الصحفي، أسامة سرايا، إن الولايات المتحدة تنتهج حاليًا سياسة أمريكية "بنكهة ترامبية" وبمزاج يتسم بالاندفاع والغرور، مشيرًا إلى أن هذه السياسة تعكس ملامح مرحلة جديدة في تاريخ أمريكا ما بعد القرن الحادي والعشرين.

وأوضح "سرايا" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "Ten"،، أن هناك وثيقتين صادرتين عن وزارة الحرب الأمريكية وقبلها مجلس الأمن القومي، ترسمان ملامح السياسة الأمريكية في مرحلة ما بعد ترامب، وتقدمان توصيفًا واضحًا لكيفية تصنيف الولايات المتحدة لأعدائها وطريقة تعاملها معهم مستقبلًا.

وأضاف أن مصر لا تواجه إشكالية مع ترامب، بل إن خلافاته تتركز بالأساس مع المنظمات الدولية، مؤكدًا أن ترامب اتخذ خطوتين مهمتين تخدمان المصالح المصرية، من بينها دوره في وقف الحرب على قطاع غزة، فضلًا عن إتاحته مساحات للديمقراطية والدبلوماسية في العلاقات مع مصر، دون أن يفرض عليها أثمانًا مالية، على عكس ما حدث مع بعض دول الخليج.

واختتم الكاتب الصحفي تصريحاته بالتأكيد على أن ترامب، رغم انتقاداته وتهجمه على العديد من زعماء العالم، تعامل مع مصر باحترام واضح، معتبرًا أن القاهرة ليست طرفًا في صراعاته، وأن قدرته على وقف حرب غزة تظل نقطة فارقة في تقييم سياساته.