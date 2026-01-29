اقتصادي بأداء قوي.. تفاصيل أحدث محمول لتشاومى العالمية

أعلنت شاومي العالمية عن إطلاق سلسلة هواتفها الجديدة REDMI Note 15 Series، التي تستهدف فئة الهواتف المتوسطة بمواصفات متقدمة تجمع بين الأداء القوي، والتصميم العصري، والمتانة العالية، مع الحفاظ على سعر منافس.

تركز السلسلة على تقديم تجربة استخدام متكاملة قريبة من الهواتف الرائدة، لتلبي احتياجات المستخدمين اليومية في العمل والترفيه.

تعتمد السلسلة على معيار جديد للمتانة يعزز مقاومة الهواتف للصدمات والسقوط، إضافة إلى الحماية من الماء والغبار، وهي مزايا نادرًا ما تتوفر في هذه الفئة. وتدعم الإصدارات الأعلى مستويات متقدمة من مقاومة الماء والغبار، مع حصول الأجهزة على اعتماد أداء عالي يضمن تحمل ظروف الاستخدام القاسية والسقوط من ارتفاعات مختلفة.

في جانب الطاقة، تأتي هواتف REDMI Note 15 ببطاريات كبيرة السعة تضمن استخدامًا طويلًا طوال اليوم، إلى جانب دعم تقنيات الشحن السريع التي تتيح إعادة شحن الهاتف في وقت قصير. كما يعمل النظام الذكي على تحسين استهلاك الطاقة وإدارة الموارد بكفاءة.

أما الكاميرا، فتقدم السلسلة تجربة تصوير متطورة بفضل كاميرا رئيسية عالية الدقة من الجيل الجديد، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الصور والتفاصيل في مختلف ظروف الإضاءة. وعلى مستوى الأداء، تعتمد الهواتف على معالجات حديثة من كوالكوم وميديا تيك بتقنية تصنيع متقدمة، ما يوفر أداءً سلسًا واستجابة سريعة في تعدد المهام والألعاب.

تجمع REDMI Note 15 Series بين القوة، والمتانة، والتقنيات الذكية، لتقدم تجربة متوازنة وقيمة حقيقية مقابل السعر.