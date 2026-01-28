برقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط قريبًا

تواصل مديرية التربية والتعليم بدمياط، أعمال تصحيح أوراق إجابة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول دور يناير 2026، تحت إشراف ياسر عماره وكيل أول الوزارة، تمهيداً للانتهاء من كافة الإجراءات وإعلان النتيجة فور اعتمادها من الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط.

كانت قد انتهت امتحانات الطلاب الخميس الماضي الموافق 22 يناير والمقرر إعلانها فور انتهاء أعمال التصحيح.

أثنى "وكيل الوزارة" على الانضباط النموذجي الذي لمسه داخل لجنة تقدير الدرجات، حيث تسير الأمور وفق الجدول الزمني المعد مسبقاً وباحترافية عالية من قبل الكوادر التعليمية المشاركة، مشيداً بالجهود المبذولة من المعلمين الذين يواصلون العمل حتى في أيام العطلات الرسمية لإنجاز المهمة في أسرع وقت ممكن تمهيداً لإعلان النتائج.

ومن المقرّر أن تظهر النتيجه على الرابط الآتي:

http://www.domyat.gov.eg/news