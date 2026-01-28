زياد بهاء الدين: هناك مؤشرات اقتصادية تحسنت منها معدلات النمو وسعر الصرف وعجز الموازنة

أكد زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء الأسبق، أنه هناك مؤشرات اقتصادية تحسنت في مصر ومنها معدلات النمو الاقتصادي وسعر الصرف وعجز الموازنة .

وقال زياد بهاء الدين في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" هناك تحسن ملحوظ في نسب تحويلات المصريين في الخارج ومعدلات السياحة ".

وتابع زياد بهاء الدين :" مازال الدين العام للدولة المصرية ضخم وهذه مؤشرات غير مقبولة ".



واكمل زياد بهاء الدين :" هناك إجراءات تم اتخاذها في السياسة النقدية والمصرية تسببت في تحقيق نتائج إيجابية في الاقتصاد المصري ".

ولفت زياد بهاء الدين :" المؤشرات الاقتصادية الكلية في مصر تتحسن لكن مازال المواطن لم يشعر بأثار التحسن ".

